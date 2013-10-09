金砖国家：10月8日股汇市收盘纵览

路透10月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月8日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收升4.23点或0.42%，报1,008.89点。
中国股市：沪综指节后首日收升逾1%，经济趋稳令题材股炒作热情仍高
香港股市：清淡交投中反弹，受中国长假消费提振
中国汇市：人民币即期收盘微升，中间价创新高但市场预期相对持稳
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拉美股市：巴西股市跌至一个月低位，因益发担心美国政治僵局可能打乱全球市场及使全球经济成长脱离正轨。巴西股市指标Bovespa指数 下跌0.2%，报52,312.44 点，盘中曾重挫跌破52,000大关。
拉美汇市：多数拉美货币承压，美国债务问题令人担忧
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南非股市：下跌，投资人在大盘近几周创纪录高位后出脱股票，因担心美国若违约恐将撼动全球市场。Top-40绩优股指数 跌1.21%，至一个月低位38,578.53点。综合指数 跌1.08%，报43,253.61点。
南非汇市：兰特兑美元上扬，但市场交投淡静
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印度股市：上涨至近两周最高收位，在印度央行调降隔拆利率后银行股领涨。指标BSE指数 收升0.44%，或88.51点，报19,983.61点，盘中一度大涨1.3%。NSE指数 升0.38%，或22.25点，报5,928.40点。
印度汇市：印度卢比脱离高位且几收平盘，尾随其他亚币走势，因美国预算僵局打压投资者的风险胃纳。卢比兑美元 收报61.7925/8025卢比，交投区间在61.6150-61.91，周一收报61.79/80。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高，报1,471.650点。MSCI明晟俄罗斯指数 升1.95%至816.38点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.43%，报32.40500卢布；卢布兑欧元 跌0.37%，报43.95000卢布。(完)
(整理 戴素萍 审校 李爽)