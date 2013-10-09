《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月9日

*工商时报：
--金保会下周登场，搭配双十护盘行情缓步推升，金融股指数昨日劲扬1.32%、收1,011.55点，暌违26个月以来再度站上千点大关，创下2011年8月5日以来新高。法人指出，金融股〞政策牛肉〞将在下周端出，人气逐步回笼，可望成为第四季重头戏。
--鸿海 全面转型，拚创新，也拚内需。鸿海董事长郭台铭在印尼证实，鸿海将正式启动〞贸技工〞的转型计画，未来在中国大陆基地的外销比率将由现行的93％下修至55％至60％，内销比重将提升至40％至45％，但外销金额也不会退，而会呈现内外销并进的模式。
*经济日报：
--行政院长江宜桦近日下达通牒，要求跨部会在月中端出自由经济示范区特别条例草案。据了解。近期在跨部会挑灯夜战下，立法进度已大幅推前，不过，在陆资准入兴建厂房、虚拟自经区租税、人才待遇上，尚有三大瓶颈待江揆拍板。
--国际货币基金（IMF）将全球今年成长展望调降为2.9%，明年也降为3.6%，理由是资本流出进一步打击新兴市场，台湾今年经济成长率也遭大幅下修。IMF并警告，美国政府若债务违约，对全球经济将造成〞严重的伤害〞。
--六大工商团体昨发表联合声明，呼吁朝野〞恢复台湾经济动能〞。全国工业总会理事长许胜雄说，行政、立法两院若持续僵持下去，明年经济成长率肯定无法保2%，〞这个现象令人忧心〞，企业只能自救。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论
(记者 高洁如; 审校 黄凯)