《新兴市场重要经济事件预告》--10月9日-10月16日

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10月9日(三)

华盛顿--全球金融稳定报告(GFSR)发布会，IMF金融顾问、货币及资本市场部门主任Jose Vinals出席。

华盛顿--IMF就“非传统货币政策及其跨国溢出效应”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯及日本央行官员门间一夫将在研讨会上发言。

华盛顿--世界银行集团就“从贫穷到繁荣”举行研讨会。世界银行行长金墉、世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)及南非财长Pravin Gordhan将在研讨会上发言。

华盛顿--财政监测报告发布会，IMF财政事务部门主任Carlo Cottarelli与会。

华盛顿--IMF就“前沿经济体:新一代新兴市场”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿及越南央行总裁阮文平等将在研讨会上发言。

华盛顿--IMF就“赋税时代”举行研讨会。IMF总裁拉加德及乌干达财长Maria Kiwanuka将在研讨会上发言。

华盛顿--IMF就“青年对话：青年就业创造的创新”举行研讨会。IMF副总裁Nemat Shafik将发表讲话。

华盛顿--世界银行集团就“体制创新：变革的艺术与科学”举行研讨会。世界银行行长金墉将发表讲话。

华盛顿--突尼斯财长Elyes Fakhfakh在约翰霍普金斯大学高级国际研究学院主办的活动上发表演讲，主题为“后革命背景下的经济改革：打造突尼斯的成功故事”。

华盛顿--哥伦比亚财长Mauricio Cardenas将在美洲开发银行(IDB) 主持第五届美洲与加勒比财长会议。

华盛顿--联邦财长会晤。非洲、亚洲、加勒比地区、美洲、欧洲和太平洋地区的联邦国家财长与会。他们将就经济与政策问题进行磋商，围绕2015年之后发展议程以及全球经济管理改革展开讨论。会议还将讨论联邦国家与G20关系问题。

马卡蒂--菲律宾央行总裁泰谭柯在扶贫峰会发表演讲(0130)。

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

布达佩斯--匈牙利央行公布9月利率会议记录。

10月10日(四)

华盛顿--G20财长和央行总裁代表会议。

华盛顿--G20财长和央行总裁会议(至10月11日)。

华盛顿--世界银行集团举行新闻发布会，世界银行行长金墉出席。

华盛顿--布雷顿森林委员会举行2013年国际委员会会议，发言者包括IMF总裁拉加德、印度央行总裁拉詹和新加坡财政部长尚达曼。

华盛顿--世界银行集团举行研讨会，主题为“拉美与加勒比地区中产阶级的崛起和服务业的差距”。发言者包括世界银行行长金墉、哥伦比亚财长Mauricio Cardenas和乌拉圭财长Fernando Lorenzo。

华盛顿--印度财长齐丹巴南在卡耐基国际和平基金会参加“重拾印度增长动能：与财长齐丹巴南对话”的活动(1530)。

华盛顿--IMF举行新闻发布会，IMF总裁拉加德出席。

华盛顿--世界银行集团就“2015年之后全球发展框架：从目标到解决方案”举行研讨会。发言者包括世界银行行长金墉、世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)和南非财长Pravin Gordhan。

华盛顿--IMF就“全球经济”举行研讨会，IMF总裁拉加德、印度央行总裁拉詹、荷兰财长迪塞尔布洛姆中国人民银行副行长易纲等将在研讨会上发言。

华盛顿--IMF就“欧洲的成长和就业政策”举行研讨会，IMF总裁拉加德将在研讨会上发言。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

利马--秘鲁央行举行利率会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

墨西哥城--贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)举行“走出危机：欧洲的联合应对”座谈会。与会者包括：荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆、欧洲央行执委亚斯穆森、欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)(1900)。

10月11日(五)

华盛顿--世界银行集团举行“实现儿童健康和经济健康需要什么？”研讨会。世界银行行长金墉、尼泊尔财长Shanker Prasad Koirala和也门财长Sakhr Al-Wajeeh将发言。

华盛顿--IMF就“北美的能源繁荣：全球格局改变者？”举行研讨会。发言者包括加拿大央行副总裁和墨西哥财长Luis Videgaray Caso。

华盛顿--IMF就“迈向更好的经济政策制定：强化非洲数据”举行研讨会。发言人包括IMF副总裁朱民、卢旺达财长Pierre Ndiaye和塞内加尔财长Claver Gatete。

华盛顿--世界银行集团就“点燃金融准入创新”举行研讨会，与会者包括尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala和世界银行行长金墉。

华盛顿--世界银行集团就“通过民间领域发展来创造共享价值--为什么如此重要”举行研讨会，世界银行行长金墉和世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)将发言。

华盛顿--彼得森国际经济研究所和亚洲开发银行发表联合研究报告：“应对金融危机：之前亚洲的经验与如今欧美的教训”。亚洲开发银行首席经济学家李昌镛和智利央行前总裁Jose de Gregorio Rebeco将与会。

华盛顿--世界银行集团就“聚焦东亚和太平洋”举行研讨会。印尼财长Muhammad Chatib Basri将发言。

华盛顿--印度财长齐丹巴南讲述印度成长经历来吸引投资。

华盛顿--国际金融协会(IIF)会员年会(首日)。发言嘉宾包括欧洲央行执委普雷特、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)、马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)、土耳其副总理Ali Babacan和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

华盛顿--尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi在华盛顿战略与国际研究中心发表讲话，主题为“尼日利亚银行业改革与经济发展”(1400)。

安卡拉--土耳其财长Mehmet Simsek料将宣布政府2014年预算计划。

卢萨卡--赞比亚财长Alexander Chikwanda向国会呈交2014年预算(1230)。

10月12日(六)

华盛顿--国际金融协会(IIF)年会(最后一日)。发言嘉宾包括英国央行副总裁塔克、肯尼亚央行的Njuguna Ndungu以及印度央行总裁拉詹。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和新加坡财政部长尚达曼召开联合记者会。

10月13日(日)

华盛顿--美国财政部长杰克卢主持召开2013年美国-印度经济金融合作会议。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克、印度财政部长齐丹巴南和印度央行总裁拉詹将参加会议。

10月14日(一)

暂无重要经济事件预告。

10月15日(二)

纽约--韩国央行总裁金仲秀在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)发表演讲。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计不会公布利率决议)。

10月16日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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