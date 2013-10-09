中国债市动态：资金仍紧及新债供给压力推高现券收益率，IRS亦普涨

路透上海10月9日 - 中国银行间债市周三早盘国债等利率产品收益率走升，部分券种涨幅在3个基点(bp)左右，利率互换各期限亦有类似幅度上行。因资金紧张态势未能明显缓解，且本周利率产品供给过多。
国债期货各合约<0#CTF:>上午全线走低，交投更加清淡。其中主力合约 早盘收报94.300元人民币，跌0.122元，或0.13%，成交1,188手。
银行间资金市场上，隔夜 和七天期 质押式回购加权利率涨幅介于10-20个bp；上海证券交易所质押式回购隔夜品种 自上日的20%上方回落，但仍维持在10%附近高位。
上海一银行交易员表示，早盘国债等收益率多上行，长端也未能幸免，“长端被短端带动了，主要就是资金原因。”
他解释说，与信用债相比，国债等利率产品具有较好的流动性，资金趋紧对其影响更明显些。
不过从较为活跃的130015等券走势来看，收益率随后涨势有所收敛。一级市场方面，国开行增发的五期固息债，与预期相去不远，并未明显影响二级。
北京一银行交易员补充认为，本周密集的国债、金融债等发行，也增加收益率上行压力。
据统计，除今天国开行增发的五期“福娃债”外，周四农发行将发行至多200亿元两期债、江苏省将发行153亿元地方债；周五还有进出口行至多160亿元三期债、财政部150亿元三个月期贴现国债将招标。
剩余期限6.76年的固息国债130015券最新报价 为4.0300%/4.0000%，上日尾盘在4.0000%/3.9700%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)