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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 09:05 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：    
  
  中国农业发展银行至多100亿元人民币两年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值4.68%
  农发行至多100亿元五年期固息债10:00-11:00招标，预测均值4.78%
  江苏省总额153亿元五/七年期固息地方债上午9:50-10:30招标
  中国联通100亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA) ，工行和农行主承销
  申银万国证券25亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行/农行等承销
  天津钢管集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  南京长江第三大桥公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招行主承  
  四川峨胜水泥集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承        
  山东金茂纺织化工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承        
  上海电力 15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和兴业银行主承          
  天津市政投资8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中行主承            
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  二、新债上市：   
    
  中国建材 40亿元六个月期超短融011337007，票面利率5.3%
  四川达州中小企业1.21亿元三年期中小企业集优票据051302021，票面利率7%  
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  三、缴款：       
  
  中国水利水电第七工程局4亿元一年期短融
  天山股份 4亿元一年期短融
  碧水源 5.5亿元一年期短融
  汉江水利水电2亿元一年期短融
  海亮集团10亿元三年期中票
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  四、还本付息：
    
  中国建材 35亿元三个月期超短期融资券011337004到期兑付，票面利率4.5%
  上海电气(集团)总公司35亿元一年期短融041252046到期兑付，票面利率4.39%
  升达林业 1亿元一年期短融041259053到期兑付，票面利率6.7%    
  宜兴城市发展投资公司13亿元七年期固息债1280308付息，票面利率6.9%
  阿克苏信诚资产投资10亿元六年期固息债1280309付息，票面利率7.5%
  嘉定工业区开发集团8亿元六年期固息债1280312付息，票面利率6.71%
  阜新城市基础设施12亿元七年期固息债1280314付息，票面利率7.55%
  杭州萧山国际机场5亿元五年期中票1282386付息，票面利率5.55%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --据周三公布的美联储9月17-18日会议记录，美联储上月意外维持经济刺激措施不变，决策者做出这个决定的
过程“相对艰难”，记录还显示决策官员仍然广泛支持今年缩减购债。会议记录显示，对数位委员而言，多种不
同的考量使会上做出保持资产购买规模不变的决定相对艰难。记录并称，多数与会委员认为在年内开始缩减委员
会的较长期证券购买规模、并在2014年中结束购债计划可能较为适合。 
  --美国总统奥巴马周三提名现任美国联邦储备理事会(美联储)副主席叶伦担任下任联储主席，对她构建共识的
技巧表示赞赏，并称需要采取更多措施提振美国就业。 

    10/12中国海关公布9月进出口贸易数据             (8月顺差286.1亿美元)
    10/14国家统计局公布9月工业品价格指数(PPI)      (8月-1.6%)
                       9月居民消费价格指数(CPI)    (8月2.6%)
    10/18国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会
          公布1-9月固定资产投资(不含农户)          (1-8月20.3%)
              9月社会消费品零售总额                (8月13.4%)
              9月工业增加值                        (8月10.4%) 
              9月房地产投资和销售情况月度报告
    10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    10/24公布10月汇丰制造业PMI初值                 (9月51.2)
    10/27公布1-9月规模以上工业企业利润             (1-8月12.8%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/李宏薇)

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