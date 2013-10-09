港报财经评论：中国转型成功可待--信报10月9日

中国转型成功可待/ 习广思

美国政府停运一周后，市场开始感觉与以往不同，主要原因是奥巴马寸步不让，姿态较市场预期中强硬。最新消息指奥巴马态度似乎有点软化，愿意短期提高美债上限，以免发生违约。如果剧本是这样发展下去，很大可能与过去两次政治僵局的结果一样，两党再达成一个短暂方案，留待日后再进行交锋。只是，这样一来，债务上限问题是难有解决之日。债务上限的死线在本月17日，意味着双方的政治闹剧可能再持续多一个星期，美股自9月中调整至今，10月初有望先乱后稳，每次大跌仍是吸纳机会。港股夹在中美之间，昨日A股复市，市场再炒黄金周，焦点则落在中资消费股身上。恒指开市后重上23,000点水平，高位见23,228点，收报23,178点，成交额567亿港元，沽空比率8.4%。

恒指续在23,000点穿梭上落，现正处于好淡争持阶段，但大市基调其实没变，中港股市资金续利好后市，吉利 批股反映抽水活动持续，沽空比率回落反映空军收敛；但指数受制于大户资金活动，个股则炒个不亦乐乎。商务部公布黄金周数据，全国零售和餐饮企业实现销售额约8,700亿元人民币，按年增长13.6%，多只中资消费股趁机起动，宝姿 、利邦 、百丽 、茂业 等急涨。黄金周期间，北京及上海等一线城市楼市炽热，花旗报告指出，黄金周首6日，中国内地24个城市成交量按年增加28%，一线城市升20%至30%；北京市新建住宅签783套，按年增加79%，内房板块午后急涨。然而，黄金周亦不过是引子而已，上述消费股已经沉寂一时，现仅是残股作势反弹；而内房股经过一轮整固后，资金藉机再追而已。前者反弹或属虚火，倒是多只内房股走势改善，世茂 、绿城 、碧桂园 续强势，富力 弹力颇强。

事实上，股市轮流炒现象持续，光凭一个黄金周题材由濠赌炒到香港零售，上周先炒作家电、手机股，如今再炒作消费、内房股。大市虽乏方向，但资金转为不断投机，残股追落后，强股续高追。思捷 获老虎基金入股，突破50天线升5%。主要新能源股回落，但国环科电 异动急涨13%。青蛙王子 续炒作放宽一孩政策，股价扬9%。

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不宜过分看淡美元/ 苏子

前晚美元兑日圆虽然在跌破8月28日的低位后可以迅即失守200天SMA支持，可惜当触及96.53低位便停止再跌。留意前晚美元兑日圆破位后是以近全日低位收市，表面看应是真突破，但昨天亚洲市美元兑日圆竟然并未被市场趁机继续质低，汇价反而更逐步收复前晚的失地，到昨天欧洲入市时已自上述低位回升至97.19高位了。昨天美元兑日圆未能在破位后以单边市形式继续往下走低，相信已经使不少待破位才顺势短炒者或因此招致一定损失。目前的汇市可说是陷阱处处，十分难炒，怪不得曾名列前茅并以成功应用系统投资策略闻名的外汇对冲基金公司FX Concepts亦因持续录得损失，资产规模四年来已收缩40%，今年亦损失近15%，故市传要濒临倒闭了。

目前汇市很多时的破位只不过是因为止蚀盘所触发，故当市场杀完止蚀盘后，汇价又再还完基本步，彷佛像什么事情也没有发生过似的，但这种假突破走势陷阱却足以在汇市里制造大量财富转移。前晚美元兑日圆破位后的跌幅肯定是由止蚀沽盘推波助澜，但由于随后并没有足够的跟进沽盘令汇价进一步朝着8月份的95.77低位迈进，反映市场并不愿意在现水平继续大手抛售美元兑日圆，稍后美元兑日圆再跌的空间已不多了，汇价随时有见底回升的可能。短线而言，美元兑日圆只要能在日线图上出现一枝大阳烛，而阳烛的顶部更在过去五个交易天的高位以上，料届时美元兑日圆已可以确认见底并宜顺势追入，博汇价可以回复中长期升浪，顺利突破上半年的103.77高位阻力。

留意美元兑瑞郎上周四曾跌破上周二的0.8989低位支持及一度低见0.8965，最后亦能成功在0.90心理关口以下收市，殊不知翌日却不跌反升，并以大阳烛高收，即同样出现假突破陷阱！目前美元兑瑞郎的高位正受制于10天SMA阻力，一旦成功突破，相信汇价的走势将像美元兑日圆般，有见底回升的可能，故目前不宜因美国政治僵局仍未打破而过分看淡。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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