港报财经评论：内房股起哄，建材股可跟--经济日报10月9日

内房股起哄，建材股可跟/ 林瑞芬

美股周一表现弱符合预期，但A股昨复市后攀升，港股昨一于选择性地跟强，收报23,178，升0.89%；大市成交额567亿港元。美国债务上限谈判不明朗因素底下，想全力进攻向上又不能放心，等美国乱事乘机低吸，就似乎没想像中乱，只能等。不一定等到机会下，投资者可能多选择边看边短炒，个股跟消息炒愈来愈波动，如奕达 昨开市后创近三年高后倒挫，最后挫17%。

综合昨日A股开市表现，上证升1.08%至2,198，多类股份炒涨，连带港股相关股份也攀升。天津自贸区概念炒涨，见香港的天津发展 、天津港 及天津津燃公用 涨4.2%至6.8%不等。自2011年度盈利开始倒退，到2013年度中期更呈亏损的中国食品 ，昨突爆升22%至3.59港元，看来在新高管上任后，力挽劣势行动或将开展。民营银行业开放愈见明快前景，民生银行 也被抢升2.9%至9.5港元。昨普遍走升的股类则以内房股为明显，碧桂园 已完成全年销售目标，昨劲抽升8%至5.55港元，创近五年高位。具上海自贸区概念的世茂房地产 也抢升5.5%至19.14港元。长假前，不断有内银暂停房贷消息传出，但假后见购房数字偏好，投资者对内房股又见重拾信心。今年为中国高层换届期，重型宏调楼市措施欠奉，股民对追炒内房股，还是主要按销售数据来评估形势。

内房股近年多选择，不少中国内地房产股来港借壳上市，只能粗略以公司公布的销售数据、中期报告公布的销售按区分布或负债比率来把脉。至于散户的选择，主要是按阁下可承受的风险程度，以及预期回报而定。想稳健追逐内房股，会选全国性为主的中国海外 及华润置地 。想进取些，就会选一些区域性或二线些股份，但偏侧区域发展的风险或负债风险也是相随不能逃避。假如早前抢夺地王的融创中国 常被指公司负债过高有风险，之前股价被大挫，但昨日也是劲弹内房股之一，收报5.49港元，升8.7%。世事无绝对，公司想进取借款多发展，自不然负债多，但是若销售目标理想，收益又可以好过龙头股，未来的回报也潜在高；当然，若销情差，回报不理想也是风险所在，这要看投资者的眼光了！

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流动性松动，中港后市佳/ 余少文

中国内地股市长假期后复市走高，带动国企指数再冲击牛熊分界线，随着中国内地流动性有松动迹象，料可延续到第四季，有助中港股市反弹态势。A股昨日先跌后升，上证综合指数升23点或1.1%，收报2,198点，再度逼近2,200点，带动国企指数摆脱美股下跌阴影，全日升107点或1%，收报10,534点，成交额近100亿港元，超过70%主板H股上扬。至于红筹指数升59点或1.3%，收报4,545点，成交额52亿港元，而连日被抛售的中国移动 ，暂受惠发改委推动4G产业而止跌回升，短期或可继续受惠4G概念反弹，惟要看中国是否打压中移动收入。

早前指出，国指十连阴下，后市下跌机会较大，除非可以守住10,200点即下跌通道底部；而指数确实又守住通道底部，踏入十月的首五个交易日是四升一跌，再逼近俗称牛熊分界线的250天平均线，黄金周假期亦如日前所预期般上升，走势似乎好转过来。但不排除国指在10,300点至10,800点区间上落，如早前所希望，透过横行以时间来消化沽压。更希望未三个星期可以维持每日不足100亿港元成交额，则大市便有机会向上突破。过去曾指出，近年每当国指成交额显着缩减至10天和20天平均值都不足100亿港元时，往往是上升先兆，8月上旬曾出现这现象，指数由9,500点水平升至10,830点。

当然，A股复市走高立即带动国指造好，显示A股表现直接影响国指以及红指，如昨日指出上证第三季上升，第四季有75%可以跟随上升，即使下跌的一季也因为之前已连升九个季度所致。只是A股在第四季要升，除了政策因素外，流动性也是关键所在，人民银行在黄金周前后放水，昨日进行650亿元人民币逆回购操作，银行同业拆息在长假期前和季末因素下也没有挟高，一直上升的1个月拆息更由两星期前高位6.1089%回落至昨日5.178%，显示流动性松动。实际上，金融机构外汇占款经过6月和7月减少后，8月已回升，而人民银行外汇资产在6月跟外汇占款一样下跌，7月轻微回升，8月更增加979亿元人民币，反映资金逐渐回流中国内地，并不是单从金融机构流入市场。由于美国国会在拨款和债务危机上出现争拗，令当地经济复苏或出现不确定性，乐观是可能推迟美国联储局退市时间表，或会令资金回流新兴市场，对A股以及H股都会有利。

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