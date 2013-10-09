港报社评：菲须按人道精神回应人质惨剧--星岛日报10月9日

就港人在菲律宾被枪杀一事，特首梁振英周一与菲律宾总统阿奎诺三世会面，今次是两地就事件直接进行高层接触，双方暂时仍是表述立场，港方要取得成果，还须锲而不舍作出争取。

由于香港外交事务属中央管豁范围，今次安排相信经过中央协调，估计因为这个原因，故此菲律宾总统在会面后可以迅速向传媒披露过程，港方则在昨日才发布消息。

综合双方披露会面过程，阿奎诺三世当时坚持不会为别人过失道歉，但为人质死亡表示深切遗憾，同时承诺会安排司法部部长德利马与死者家属会面，解释菲国司法制度。梁振英则提出四个诉求，道歉、赔偿、惩处和保证这类事件日后不再发生。

菲律宾政府认为，罪行应归咎于枪手，当事人已当场被击毙，政府没有理由为民间犯罪道歉。菲国坚持不为枪击行为道歉，不排除背后有法律责任的考虑。不过，凶手行事前明言事件与人质无关，谈判过程显示枪手起初并无决心杀人的动机，菲律宾政府坚持旅客身死异乡纯属不幸，显然很难说得过去。何况，在营救过程中，有关部门表现惹人质疑，当局根本责无旁贷。

且从公义角度说，今次悲剧造成多人死亡及重伤，承担责任，让受害人家属心灵得到慰藉，根本不应视为软弱。

现阶段港府对菲律宾拒绝道歉的理由，仍须作深入了解和研判。菲国总统如果能够以人道的精神出发，相信事件应该可以处理得更好。今次应该视为令两地关系正常化的转机。港府应该以有理有节的态度，继续为受害人和伤者争取对方作出合理的回应。

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