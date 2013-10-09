《全球重要经济事件一览表》--10月9日-10月16日

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10月9日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举办主题为“非常规货币政策及其跨国溢出效应”的研讨会。IMF第一副总裁利普顿、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、日本央行助理总裁门间一夫将在会上发表演讲。
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月货币政策会议记录(1800)。
华盛顿--哥伦比亚财长Mauricio Cardenas主持美洲开发银行(IDB)第五届美洲与加勒比财长会议。
华盛顿--英联邦财长会议。来自非洲、亚洲、加勒比、美洲、欧洲和太平洋地区的英联邦国家财长与会。会议将讨论经济与政治议题，着重讨论2015年后的发展议程以及全球经济治理改革。会议内容还包括英联邦与20国集团(G20)的关系。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至10月10日)。
美国剑桥--欧洲央行总裁德拉吉在哈佛大学做演讲(2200)。
日内瓦--欧洲央行执委科尔发表演讲(1630)。
日本松江--日本央行副总裁中曾宏将发表讲话。
10月10日(四)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁代表会议。
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至10月11日)。
伦敦--英国央行宣布利率决定。
纽约--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在纽约经济俱乐部讲话。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行“全球经济”研讨会。发言嘉宾包括IMF总裁拉加德、印度央行总裁拉詹、荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆以及中国人民银行副行长易纲。
华盛顿--布雷顿森林委员会举行2013年国际委员会会议，发言者包括瑞典央行总裁英韦斯、日本央行总裁黑田东彦以及美联储理事塔鲁洛。
华盛顿--IMF研讨会"北美能源荣景:全球格局的改变者？"演讲者包括加拿大央行副总裁以及墨西哥财长Luis Videgaray Caso。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德为第38届圣路易斯联储银行秋季年会致开幕词(1345)。
布鲁塞尔--欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在里斯本委员会2013年创新峰会上发言。
美国博伊西--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在当地企业和社区领袖午宴上讲话(1830)。
华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森出席贝塔斯曼基金
会(Bertelsmann Foundation)和金融时报举办的活动，将参加主题为“危机结束--欧元展望”的讨论(1900)。
华盛顿--英联邦财长会议记者会。发言嘉宾包括尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala以及圣基茨和尼维斯财长Denzil Douglas。
波士顿--法国财政部长莫斯可维西发表关于欧洲经济和政治前景的讲话。
墨西哥城--贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)举行“走出危机：欧洲的联合应对”座谈会。与会者包括：荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆、欧洲央行执委亚斯穆森、欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)(1900)。
瑞典KISTA--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)将就"全球失衡给瑞典经济造成的风险"发表演说。
瑞典KARLSHAMN--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley将就经济形势发表演说。
10月11日(五)
都柏林--爱尔兰央行举行“有效的金融监管”会议。发言者包括爱尔兰央行总裁霍诺汉和英国央行金融稳定执行董事Andrew Haldane。
华盛顿--国际金融协会(IIF)会员年度大会(首日)。发言嘉宾包括欧洲央行执委普雷特、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)、马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)、土耳其副总理Ali Babacan和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。
华盛顿--奥地利央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在IMF会议间隙举行记者会(1130)。
纽约--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦将发表有关货币政策沟通的讲话。
瑞典KARLSHAMN--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley将就经济形势发表演说。
10月12日(六)
华盛顿--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举行专家讨论会，主题为“欧洲正在走出金融危机”。比利时、葡萄牙、西班牙、捷克央行总裁和土耳其央行副总裁将参加讨论。
10月13日(日)
华盛顿--美国财长杰克卢主持2013年美国-印度经济和金融合作会议。美联储主席贝南克，印度财政部长齐丹巴南和印度央行总裁拉詹将参加会议。
华盛顿--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)在评级机构DBRS午餐会上讲话(1630)。
10月14日(一)
卢森堡--欧元区和欧盟财长会议(至10月15日)。
巴黎--欧洲央行执委科尔参加有关“金融机构风险承担、监管与实体经济”的讨论(1530)。
10月15日(二)
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
10月16日(三)
华盛顿--美联储公布褐皮书(1800GMT)
俄克拉荷马城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表讲话(1730GMT)
美国韦斯特莱克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托将就国民经济中的楼市发表讲话(1625GMT)。
爱尔兰都柏林--全球税收政策会议(至10月17日)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)