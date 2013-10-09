港报社评：人质惨剧，菲必须道歉赔偿--文汇报10月9日

就马尼拉人质惨剧，特首梁振英前日与菲律宾总统阿基诺三世会面，双方同意就事件展开正式商讨。香港要求菲方道歉、赔偿、惩处和保证类似事件不再发生，合情合理合法。菲方应顾及香港的感受，必须给香港一个满意的答覆。

马尼拉人质惨剧发生至今已有3年，特区政府及人质事件伤者和死者家属，不断要求菲律宾政府交代事件，可惜一直不得要领。借今年APEC会议的机会，特首梁振英要求与菲律宾总统阿基诺三世会面讨论事件。习近平即场指示中央有关部门跟进事件，最终获得菲方正面回应。双方同意特区政府高级官员与菲律宾政府部长级官员就人质惨剧展开正式商讨，菲方并会派出驻港总领事或司法部部长与事件死者家属、伤者会面。

人质惨剧造成港人8死7伤，阿基诺却坚称，事件只有枪手一个人需要负责，根据菲律宾的文化，政府不会就其他人的犯错道歉。这明显是在为菲政府开脱。众所周知，如果不是菲政府处理手法拙劣鲁莽，人质惨剧本来完全可以避免。香港要求菲律宾政府作出正式的道歉、赔偿，是最基本、最正常的要求。

事件扰攘3年，虽然菲律宾政府反应冷漠，但是香港对菲律宾还是保持理性温和的态度，尽管在外佣、旅游政策掌握可利用的优势，但香港并无采取强硬的制裁措施向菲方施压。菲律宾政府应该以维护双方友好的大局出发，给予受害者及其家属真诚的道歉和合适的赔偿。如果继续坐视不理，难免损害香港与菲律宾的关系，希望菲律宾当局能作出明智的抉择。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞