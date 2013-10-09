中国新债：四季度将发13期记账式国债，其中11月15日招标50年国债

路透上海10月9日 - 中国财政部周二稍晚公布四季度国债发行计划，当季将发行13期记账式国债，其中记账式附息国债11期，包括八期关键期限，其余三期分别为两年、30年和50年期品种，其中50年国债将于11月15日招标。
刊登在中国债券信息网的公告并显示，财政部四季度计划招标发行两期记账式贴现国债，期限均为三个月(91天)。
此外，10月和11月财政部将分别发行一次储蓄国债，每次均包括三年和五年两个品种。
财政部今年前三季度招标新发行了19期记账式附息国债，并续发了14次，加上六期记账式贴现国债，记账式国债发行总额达10,089.4亿元人民币。
财政部2012年共计新发行了21期记账式附息国债，并续发行了16期，发行量为10,832.8亿元，其中31期为关键期限品种；此外还发行了八期共1,200亿元的记账式贴现国债。
以下为四季度国债发行的具体时间:
品种 期限(年) 招标日期/发行起始日 付息方式
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记账式附息国债 7 10月16日 按年付息
2 10月18日 按年付息
10（续发） 10月23日 按半年付息
1 10月30日 按年付息
5 11月6日 按年付息
7（续发） 11月13日 按年付息
50 11月15日 按半年付息
10（续发） 11月20日 按半年付息
5（续发） 12月4日 按年付息
30 12月6日 按半年付息
7（续发） 12月11日 按年付息
记账式贴现国债 三个月 10月11日 到期一次还本付息
三个月 12月13日 到期一次还本付息
储蓄国债(电子式) 3/5 10月10日 按年付息
储蓄国债(凭证式) 3/5 11月10日 到期一次还本付息
注: 两年期、30年期、50年期和记账式贴现国债招标日期为周五，其它均为周三。(完)
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(发稿 边竞; 审校 黄凯)