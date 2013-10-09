港报社评：“不为别人过错道歉”菲总统有双重标准--明报10月9日

特首梁振英在印尼峇里岛与菲律宾总统阿基诺三世会晤，阿基诺三世拒绝就人质事件道歉，即使港菲高层官员将商讨此事，对此事之妥善解决，不能抱过高期望。事件若悬而不决，不但港菲关系难以重回正轨，对中菲关系也是一条刺。

阿基诺三世表示，“因为别人的过错而道歉，有违菲律宾人文化”。事件门多萨固然有责任，但是事态发展导致重大伤亡，主要是主事官员刚愎自用和指挥救援行动警官犯了严重错误的结果。菲律宾司法部长德利马的报告严厉批评当时的马尼拉市长林雯洛，但是林雯洛只是“交内政部就其失当及失职作行政处分”。

阿基诺三世作为国家元首，若他统率下的政府和管治的人民犯了错误，使其他国家地区的人民遭到磨难，则他代表菲国概括承担责任，根本是应有之义。

今年5月发生的台湾渔船“广大兴事件”，渔民洪石成被菲国军人乱枪射杀。台湾当局高调强硬应对，最终迫使菲律宾让步。若按阿基诺三世对人质事件的逻辑，菲国军人枪杀台湾渔民，与他何干。人质事件死了8名港人，是因为菲国警察低质无能。香港却得不到与台湾同样对待，除了双重标准以外，没有更恰当答案。

梁振英在峇里岛获国家主席习近平接见时，习近平责成有关部门跟进这件事。香港在人质事件，未若台湾就“广大兴事件”摆出强硬姿态，不能讳言与要顾全中菲大局有关，但是若因此使港人得不到应有对待，中央政府应该思考另辟蹊径，协助香港讨回公道。若北京对菲国采取软硬兼施策略，相信较有可能使阿基诺三世改变立场。

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