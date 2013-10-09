港报社评：菲总统凉薄卸责，特首先管理期望--信报10月9日

马尼拉人质事件发生已逾3年，遇难者家属锲而不舍地要求菲律宾政府道歉。特首梁振英虽与菲总统阿基诺会面，换来的只是对方答允派出部长级官员与港方就事件展开商讨，对道歉一口拒绝。梁振英深知除非中央强力介入，否则港府将一筹莫展，故先行呼吁公众“不要太早有期望”。

当年事件令受害者及亲属身心严重受创，他们一直要求菲律宾当局道歉赔偿，但菲政府对这最基本的要求竟再三推搪，总统阿基诺前天声称，政府不会为别人犯错而道歉，尽显其凉薄无情，推卸责任的丑陋嘴脸彰彰在目。

人们总把今年5月的菲律宾海警射杀台湾渔民事件与人质惨剧相提并论，遇害渔民家属在事发3个月后得到菲政府的道歉，对照下，港人更气愤难平。台渔民乃遭菲警直接杀害，港人质死于歹徒枪下，官方负上责任的性质有异；台方能使菲律宾当局前倨后恭，关键是美国在背后发功，且菲律宾犯错在先，让步也只能较多。

香港能对菲方施压的板斧，绝不在台湾之上，只余背后中央政府愿出招。当前北京面对美国“亚太再平衡”战略，既要应付向“右”走的日本政府与钓岛争端，亦要在南海风云中与菲律宾进行黄岩岛主权角力，故要求中央协助解决人质事件的政治空间有限。

梁振英在与阿基诺会面后，事先作出“期望管理”。马尼拉惨剧事隔3年，香港的民情与舆情昭然。双方会谈展开，又引发公众新的期望，倘若旷日持久却无成效，恐民意反弹更大。特区政府目前惟希冀时间冲淡一切，或寄望形势转变而得中央强力襄助，否则暂束手无策了。

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