港报社评：中国抢建自贸区，破美经济围堵--经济日报10月9日

国家主席习近平主动出击，力倡与亚太邻国构建自由贸易区，既助内地经济升级，惟背后还有更大战略考量，就是以经济利益抗衡美经济围堵，换取时间增强实力反制政治围堵。

习近平上月出访中亚时提出建丝路经济带；月初访问印尼时则倡与东盟共建海上丝路；又在亚太经合会议期间和韩国总统朴槿惠会面，积极推进中韩自贸区。

中央有此部署，固因世界贸易组织的多哈谈判拖延十多年仍裹足不前，中国若要力促内地经济升级，就要先寻求和邻国建区域性自贸区。惟中央对此还有更深层战略考量，就是要反制美国围堵。

美国围堵中国，除在政治上拉拢日本、菲律宾牵制中国外，更主导扩建两大自贸区，即亚太区的跨太平洋伙伴关系协定、以及美欧的跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定，以垄断国际贸易游戏规则的制定权。

现时中央的策略，就是藉自贸区反制自贸区，透过向亚太邻国让利、抢先组成一系列贸易联盟，不断强化其经济影响力。除2010年启动的中国东盟自贸区外，更进取地西进、南下，并在东北亚稳守突击，令可打的经贸牌更充实。

如中日韩自贸区的进展，虽因日本首相安倍晋三与中韩交恶而停滞，惟北京便转而力推中韩自贸区，以经济利益拉拢南韩。当然，亚太国家只图谋取自身最大利益，将续在经济上依赖中国、政治上靠拢美国，惟此总胜过经济、政治均一面倒亲美，令中国陷入被全面围堵之困。

中国现时就是要藉大打经贸牌换取时间，假以五年、十年后，待中国政治实力和软实力均有长足发展后，才有更大筹码和美国博弈。

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