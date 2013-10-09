《香港报摘》--其他报纸重要消息10月9日

* 明报：

--新地 劈价销售九龙站楼盘天玺，大行瑞信发表报告指，劈价后贴近二手价，而向非本地买家提供相当于24.9%折让的举动，令市场惊奇。瑞信认为，新地现价反映楼价在2014年6月底止年度下跌5%至20%的情况，并且顺序选新地、恒基地产 、新世界 及长实 为其喜好的地产股。

-安信信贷委托港大民调进行的调查显示，上半年本港信用卡结欠情况有上升趋势，逾七成受访者表示会选择以信用卡或其衍生工具偿还信用卡欠款。上半年，受访者每月平均信用卡总消费额为7,070港元，按年升6%。最高卡数结欠平均达8.26万港元，按年升8%。 * 星岛日报：

--市场传言日本弹珠机营运商DYNAM JAPAN 将入股即将上市的网游新股IGG，令DYNAM昨日复牌后一度急升10%，惟收市升幅收窄至3.7%。

--渣打银行 再减三个月人民币定期存款息率，10万港元等值的三个月人民币定存,息率由2.5%进一步下调至2.3%。 * 苹果日报：

--疑提早泄漏销售数据的碧桂园 昨早停牌刊发公告澄清后复牌，股价因集团确认提早完成全年620亿元人民币的销售目标大升。有市场人士认为碧桂园提早泄漏销售数据，反映集团企业管治文化意识严重不足，证监会应主动作出调查，以平息市场疑虑。

--中国铁钛 宣布，集团执行董事及首席执行官刘峰已辞任，原因是有意投放更多时间及精力于其他业务机遇，将由汤伟代替其职位。而执董兼首席投资官余兴元将会调任为非执董及辞去首席投资官职务，江智武则会出任执董职务。 * 东方日报：

--进入下半年，香港零售增幅明显放缓。香港大学就第三及四季本地经济预测，认为本地零售量下半年增长会趋于温和，料升幅仅为单位数，惟全年增长仍达10.8%。

--讨论多年的独立审计监管，有关各方终达共识。政府、财汇局及会计师公会提出上市公司核数师独立监管的框架草案，建议将会公的部分监管职能转交财汇局负责。其中框架建议免除会公对上市公司核数师采取纪律处分的工作，并建议大幅提高罚款上限，由目前的50万元增至1,000万元，预期最快2015-2016年完成立法程序。 * 文汇报：

--被市场憧憬卖盘好事近的创兴银行 仍未达成任何交易协议，廖创兴企业 与创兴昨发表联合公告，指廖企控股股东继续与越秀集团及若干第三方对话，虽有进展惟并无就任何交易的潜在条款或结构，达成任何承诺或协议。

--叶氏化工 将加快在内地发展的步伐。集团财务总裁何世豪日前在上海透露，旗下涂料品牌「紫荆花漆」现时在内地有1,750间专卖店，公司计划每年新增100至200间新店，两至三年内专卖店总数将扩容至约2,200间。 * 大公报：

--英皇国际 执行董事张炳强重申，香港楼市由2008年至今已升近一倍，故有机会随时下调四至五成，甚至最快将于明年首季便急跌，但要视乎发展商销售策略和政府审批预售楼花速度。(完)