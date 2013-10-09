中国债市：国债预发行交易将于周四至下周二在上交所交易，期限七年--公告

路透上海10月9日 - 中国上海证券交易所周三公告称，2013年记账式附息（20期）国债将于周四至下周二在上海证交所交易系统开展国债预发行交易。该国债期限为七年，预发行交易证券简称为WI132007，证券代码为751800，采用收益率申报，基准收益率为3.992%。
刊登在上海证券交易所网站《关于2013年记账式附息（二十期）国债预发行交易的通知》指出，该期国债招标日为2013年10月16日，利息每年支付一次，参考久期为6.00年。
此前，刊登在交易所网站《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司国债预发行（试点）交易及登记结算业务办法》显示，国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。
《办法》第二十条规定的国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%；《办法》第三十三条规定的证券交收不足的补偿金标准，暂定为证券交收不足部分面值的千分之一。
财政部今年3月下旬发布通知，决定开展国债预发行试点，随后并将七年期记账式国债作为首批开始预发行试点的券种。
债券市场另一重要事件--国债期货，在时隔18年后，今年9月上旬重新登上舞台，针对品种为五年期国债，至今运行较为平稳。(完)
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)