美股业绩：百胜集团第三季净利大降，称中国餐厅营收反弹将需更长时间

路透10月8日 - 肯德基母公司百盛集团 周二警告称，其在中国的餐厅营收实现反弹将需要比预期更长的时间。中国占该公司整体营业利润逾一半。

百盛股价大跌7.5%，投资者对该消息做出反应。

不过百盛表示对中国业务仍然有信心。“肯德基毫无疑问是中国快餐业的领导者，我们仍然相信营收将完全恢复，”执行长David Novak在声明中表示。

百盛中国第三季同店销售下滑11%。9月同店销售下降11%，降幅大于预期，这是其中国部门第四季的第一个月。

公司发言人Jonathan Blum告诉路透，百胜将启动“大规模市场营销活动，以全面恢复消费者对该品牌的信任”。他称，中国消费者对肯德基品牌的信心自去年12月来已经改善，但尚未完全恢复。

百胜第三季净利骤降至1.52亿美元，合每股盈余0.33美元，上年同期分别为4.71亿美元和每股1美元。公司当季纳税增加，并且计入与中国小肥羊餐馆相关的费用。

第三季剔除特殊项目的每股盈余为0.85美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期EPS为0.93美元。

鉴于中国销售状况令人失望，且全年税率高于预期，百胜目前预计2013年EPS降幅在10%左右。此前的预期为下降5%左右。两次预估均不包括特殊项目。

百胜股价在盘后交易中下跌5.37美元至66.30美元。(完)