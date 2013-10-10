《香港重要政经日程》--10月10日-10月21日

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
==================今日重要政经消息==================
10月10日(周四)
--14:00 东风集团股份 于武汉举行临时股东大会。
*--14:30 罗兵咸永道就中小型企业前景及策略举行新闻发布会。
-- 远东环球 公布首九个月业绩。
==================近期重要政经消息==================
10月11日(周五)
--12:30 协同通信 与Thaicom 合同签订仪式。
-- 香港金管局公布9月外汇基金境外资产。
-- 中国绿岛科技 上市首日挂牌交易。
-- 毅高国际控股 上市首日挂牌交易。
-- 港深联合 上市首日挂牌交易。
-- 万嘉集团 以介绍方式上市。
-- 巨星国际控 上市首日挂牌交易。
-- 南车时代电气 公布首九个月业绩。
10月14日（周一）
-- 重阳节翌日公众假期。
-- 洛阳钼业 前九个月业绩公布。
10月15日（周二）
-- 家梦控股 在联交所首日挂牌。
--09:00 中兴通讯 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国远洋 在中国举行股东特别大会。
10月16日（周三）
-- 毅信控股 在联交所首日挂牌。
-- 中国海外宏洋集 公布第三季业绩。
10月17日（周四）
--14:30 摩根大通资产管理公布最近投资者信心指数。
--16:30 香港7-9月失业率。
--16:30 香港8月对外商品贸易量及价格统计。
*10月21日（周一）
-- 霭华押业信贷 公布六个月业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。