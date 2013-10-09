台湾汇市：台币/美元早盘实质汇价区间偏弱，主要消化进口商买汇动能

路透台北10月9日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇率区间偏弱。交易员表示，早盘交投由进口商买汇动能主导，且韩元盘初趋贬，令台币盘初实质汇价走势区间偏弱整理。
汇银人士指出，由于美元卖压先前已有所消化，今日美元卖压较为舒缓，且出口商盘初抛汇卖压也略有减少，反倒是进口商在29.400附近买汇意愿依旧强劲，使得台币早盘实质汇价区间趋弱整理，后续仍须留意出口商抛汇动态。
“ 今天台币还是在整理!”一当地大型银行交易员说。
交易员普遍预估，台币今日实质汇价暂看在29.380-29.450区间盘整。
交易员认为，市场关注美国举债上限危机的后续发展，令国际美元走势低迷，但并没有出现进一步贬势，今日海外NDF各天期美元/台币折价幅度也未进一步扩大，料短线台币现汇价格在29.400附近稍作整理，静待美国预算僵局进一步消息指引。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日同步略为缩小，当地时间10:07，美元/台币指标一个月期 报价约在29.358/372间，上日尾盘报价则在29.306/322。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.350-29.413，上日在29.340-29.400。
本地时间10:02时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.32角报29.410。
交易员观察市场最新动态：
* 市场关注美国预算僵局，国际美元仍低迷
* 台币、韩元盘初区间偏弱整理
* 盘初进口商美元买需仍强、外资盘初稍有美元卖压
* 当地时间9:52，台北外汇成交量1.26亿美元，上日同时段约0.99亿美元
* 当地时间10:03，台股 呈现平盘震荡，外资已连五日买超台股达254.19亿台币
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.380-29.450
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(记者 詹静宜; 审校 黄凯)