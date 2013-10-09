台湾债市：殖利率微升，标债前交投观望成交少

路透台北10月9日 - 台湾公债次级市场周三殖利率变动不大，指标五年期公债102/11期 发行前交易中，殖利率微升。交易商表示，美债持续盘整，各方等待今日中午的标债结果，保守观望。
交易商表示，尽管美联储的主席人选已确定，但预期美债仍将在此间盘整。预料要等标债结果出炉，市场才会有明显的方向。
今日午间央行将代财政部标售五年期公债102/11期，金额预定300亿台币，下周二交割。路透周二的调查显示，今日将标售的五年期公债102/11得标利率将落在1.15-1.175%。
美国公债价格周二小跌，但股市下挫以及在解决政府部分关门和上调举债上限上明显缺乏进展，令公债跌幅受限。指标10年期公债 跌2/32，收益率报2.64%，周一尾盘报2.63%。该收益率难以跌穿约在2.60%的阻力位。
交易员观察市场最新动态：
* 外资汇入，冷券市场中短券的交易活络，近二年存续期的公债成交在0.6-0.73%
* 五年和10年指标公债的成交冷清
* 关注今日午间的五年期公债标售结果
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*102/11：1.15-1.17%
本地时间10:27时最新报价：
*102/11期公债发行前交易殖利率升0.1基点报1.1565%。
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(记者 高洁如; 审校 张喜良)