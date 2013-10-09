投行观点：上海自贸区重要意义在于推动民营经济和金融改革--德银

路透北京10月9日 - 德意志银行大中华区首席经济学家马骏及其研究团队近日发表报告指出, 中国(上海)自由贸易试验区的最主要意义在于，为通过简政放权来推动民营经济发展和金融改革探索一条道路, 并为未来加入高标准的国际自由贸易协定提供经验, 以开放推动改革。

报告指出, 中央宣布的自贸区政策框架所要求的改革范围之广、力度之大超过许多人的想象, 是对资本市场的一个“惊喜”。在许多项改革之中，意义最为重要的是两类：

一是通过实行“负面清单”建立对民营和外商投资企业的“国民待遇”，实现不同所有制企业之间的平等竞争；二是通过放开民营银行、建立境内的“离岸市场”等来推动金融改革和资本项目开放。

虽然刚刚宣布的2013年自贸区负面清单还与过去的“产业目录”的内容没有太大区别，但在今后几年中负面清单的长度应该也很可能明显缩短， 逐步与国际标准接轨, 从而为中国加入高标准的国际自由贸易协定（如TPP）提供经验和创造条件。尤其是, 应该公布和大幅缩短对民营企业的“负面清单”，这对提升中国长期的增长潜力将有实质性的意义。

报告认为, 自贸区的另一个重要实验是支持民间资本进入区内银行业。中国中小企业发展所面临的一个重要瓶颈是缺乏金融服务, 今后应该发展几千家民营银行（类似于美国的7,000家的社区银行）来支持中小企业, 而自贸区的试点将为这项改革提供有益的经验。

关于资本项开放的试点, 马骏认为，上海自贸区应该建成一个境内的离岸市场, 目前与在岸市场保持一定的隔离，以后通过逐步减少隔离来放松资本管制。

具体来说，建议允许自贸区企业除了普通帐户之外，开设视同离岸账户（或非居民账户）的银行账户, 用于目前受管制的资本项下的交易。离岸账户之间的交易应该不再受利率、汇率和与资本流动的管制，银行的离岸业务不受贷存比的限制、适用的存款准备金率应该较低。

离岸账户与普通账户之间在资本项下的隔离，可以采用只允许一定比例资金双向流动的办法, 也可以考虑税收或无息存款准备金等备选方案。

关于上海自贸区对香港金融业的影响, 马骏认为, 短期内由于境内许多企业会在自贸区内设立机构, 人民币很可能是从“关内”向自贸区净流入，这有助于增加包括香港在内的整个人民币离岸市场的流动性。

另外，香港金融业的主要业务仍然是港币和美元的业务, 大陆的资本项目开放将有助于提升这些币种的香港业务量。当然，如果上海和其他地区的人民币离岸业务迅速发展, 则确实有可能降低香港在全球人民币离岸业务中的比重。