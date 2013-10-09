中国期市：沥青期货交易首日全线扬升，受挂牌价和需求预期推动

路透上海10月9日 - 全球首个石油沥青期货<0#SBU:>周三在上海期货交易所正式挂牌，首日成交活跃，期价全线走高。分析师表示，挂牌价较现货偏低和市场对冬储需求的预期是推高期价的主因。

截至北京时间上午11点，沥青期货各合约涨幅均超过1%，交投最活跃的1402合约 报每吨4,532元人民币，上涨1.66%，较盘初有所回落，成交量接近18万手。部分远月合约涨幅超过4%。

“沥青期货的挂牌价较低，加之市场对后期价格走势的预期乐观，是推高今天期价的主要原因。”申银万国期货的沥青分析师倪梦雪表示。

她指出，从以往现货价格的运行规律看，11月前后往往会有一波冬储行情，加之国内即将公布三季度经济数据，若宏观面继续向好，也会对盘面带来提振。

上期所周二晚间宣布，沥青期货各主要合约挂盘当日基准价为4,458元/吨。而国内现货市场出厂价AH-70沥青北方在4,670元/吨，上海石化为4,475元左右。

“从基本面看，目前期价较现货的升水幅度有些偏高，不排除有短线投机资金推涨的可能。”倪梦雪表示。

**关注原油和基建表现**

市场人士指出，在判断沥青价格走势时，可重点参考上游原油价格变动和下游基建需求的表现。

根据上期所新闻稿的统计，如用过去10年国产长三角重交沥青价格与布伦特原油价格进行简单的回归模型测算，可得布兰特原油上涨1美元/桶，沥青价格上涨31.3人民币/吨。