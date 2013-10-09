更新版 1-新债招标：中国国开行福娃增发债定位多稍高，资金偏紧压制投标热情

* 国开行福娃增发债定位多稍高
* 投标倍数整体不高
* 资金偏紧压制投标热情
(新增市场评论和更多背景)
路透上海10月9日 - 中国国庆长假后资金面偏紧，亦影响了机构对新债的投标热情，国家开发银行 周三招标的五期固息增发债(市场俗称“福娃债”)，除一年期外，中长品种的中标收益率均稍高于此前预期。
市场人士指出，尽管四季度新债供给压力或逐渐减缓，但10月份的供给规模可能仍不小，这也对近期的新债发行形成压制。
而从本次各期限品种的中标结果看，稍晚招标的七年和10年品种定位更高一些，也显示出市场心态的变化。
“（二级市场今日）各个期限都有几个（基）点往上，一、三、五年的（中标）结果出来以后，可能之后七年和10年就看的更谨慎一些，”华东一银行交易员称。
她还谈到，虽然四季度整体看一级市场发行量环比料会减少，但10月的供给仍较为密集，加之受短期资金面不稳的影响，投标倍数不高显示市场对本期债的需求偏淡。
一年 三年 五年 七年 10年
-------------------------------------------------------------------
中标收益率 4.4705% 4.7311% 4.7978% 4.8663% 4.9090%
加权中标收益率 -- -- -- 4.8801% --
预测均值 4.52% 4.72% 4.78% 4.84% 4.87%
投标倍数 2.38 1.95 1.79 2.81 1.72
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种
最新收益率分别为4.5416%、4.7381%、4.7884%、4.8536%和4.8549%。
本次增发债的具体条款如下：
第36、37、38、39、40期增发债
---------------------------------------------------
发行总量 1/3/7/10年均不超50亿元，5年不超60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息
招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 10月11日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日
分销期 10月10日-10月11日
上市日 1年：10月14日
3/5/7/10年：10月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------
上述新债此前首发及增发情况如下：
债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
(亿元人民币)
---------------------------------------------------------------
36期 8月27日 70 1 4.37% 1.66
增发 9月3日 60 4.4999% 1.71(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 60 4.49% 2.14(第二次增发，参考收益率)
增发3 9月24日 50 4.4849% 2.81(第三次增发，参考收益率)
37期 8月27日 60 3 4.50% 2.45
增发 9月3日 60 4.6456% 1.77(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 70 4.7171% 2.90(第二次增发，参考收益率)
增发3 9月24日 50 4.7050% 2.45(第三次增发，参考收益率)
38期 8月27日 70 5 4.58% 2.21
增发 9月3日 60 4.7038% 1.98(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 60 4.7908% 3.73(第二次增发，参考收益率)
增发3 9月24日 50 4.7811% 2.38(第三次增发，参考收益率)
39期 8月27日 50 7 4.69% 1.47
增发 9月3日 60 4.9056% 1.41(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月24日 40 4.8480% 4.80(第二次增发，参考收益率)
40期 8月27日 50 10 4.72% 2.27
增发 9月3日 60 4.8397% 2.14(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 70 4.8785% 2.31(第二次增发，参考收益率)
增发3 9月24日 50 4.8731% 2.35(第三次增发，参考收益率)
(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)