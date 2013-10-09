专栏节选 ：日本再起，发出强大讯号！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月10日出版的当期「老谢开讲」专栏) 连续三年应《今周刊》之邀，来台发表对日本及全球经济观点的「日圆先生」榊原英资，最近又应《经济日报》之邀来台参与论坛。这回他一改对日本经济保守的看法，大喊日股上看二万点。不同于先前保守态度，榊原对日本首相安倍晋三的三支箭信心大增，认为此时是大胆买进日本股票的好时机。

在此之前，《今周刊》记者已抢先一步到日本面晤榊原先生，上一期也大篇幅报导榊原的观点。榊原的第四季投资地图，包括对欧洲看法好转，虽然欧洲结构问题仍在，但问题已缩小；对于新兴市场，榊原比较保守，他建议远离灾区，尤其是印度及印尼；至于美国，榊原提醒大家要小心，因为美股已在历史高峰，修正机率很大；对于日本，他则强烈推荐。

他指出，日本经济的复苏力道比想像中更强，未来数据可能会让大家大吃一惊。现阶段日股的上涨只是外资法人的买盘，等到日本散户进场，日股会有更大的涨幅，所以榊原说：「我会大买股票」。

**看好安倍三箭，榊原英资从悲观到强推**

回头看榊原的日本经济论，去年下半年及今年上半年，榊原都应《今周刊》之邀来台演讲。记得去年下半年安倍当选日本首相，日圆开始显着贬值，榊原对日圆贬值看法很保守，他估计日圆贬破九○机率很低，日本经济仍很悲观；到了今年中，他仍然不认为日圆会贬破一○○，对安倍的三支箭也持保留看法。

我印象最深刻的是，榊原表示，安倍与中国闹翻，日本一定会吃大亏，他强烈呼吁安倍要积极改善和中国的关系；也就是说，榊原由最悲观，转向观望，到乐观其成，这次则是强烈看好日本经济及日本股市。

榊原是看了数字再说话的人，他一定是看到日本经济数据中透露出好的端倪。从最近三个月日本陆续公布的几样数据来看，日本经济起来的速度真的很快。例如，日本上修四到六月会计季度的ＧＤＰ（国内生产毛额）成长率，从二．六％上升到三．八％，这是日本在首季四．一％之后持续的高成长，对照美国上修后的第三季ＧＤＰ二．五％，欧洲的一．一％，日本在三个成熟经济体中表现最优，这也意味日本可能成为下一个全球经济成长的引擎。

除了ＧＤＰ成长外，日本第二季上市企业净利成长九四％，这是空前的成长数字，同时日本企业第三季的资本支出成长五．一％，公共投资年增率从七．三％上修到一二．七％，都是罕见的高成长数字。有了企业成长当后盾，日本企业展开海外购并的脚步也加快了，像日本的大酒厂三得利（SUNTORY）最近斥资二十一亿美元收购英国葛兰素史克（ＧＳＫ）药厂旗下两大饮料品牌葡萄适（Lucozade）及利宾纳（Ribena）。

另外，银行业信贷在六月增加二．二％，创七年来新高；日本五月经常帐出现五四○七亿日圆的顺差，成长五八．一％，是两年来最大成长；长期陷入通缩的日本核心消费物价指数（ＣＰＩ），八月出现○．八％，为五年最大成长幅度。而日本五月海外投资收入一五二三兆日圆，成长八．六％，也是罕见的大成长。在众多经济数据持续报佳音的情况下，榊原很坚定地称日本经济还会旺三到四年。

**经济数据报喜，外资买超推升日股大涨**

也许是受到好的经济数据鼓舞，安倍在九月二十五日应邀到美国华尔街演讲，一开场他便说：「今天，我在这里告诉各位，日本将再度成为有钱可赚的国家，就像Gordon Gekko（电影《华尔街》主角）在金融界东山再起一样，所以，我们现在可以说日本回来了！」把日本比成Gekko可能有点尴尬，其实安倍是想要告诉全世界：日本起来了。

日经指数去年封关日是一○三九五．一八点，一度涨到一五九四二．六点，最大涨幅达五三．三七％，最近日股受到消费税冲击，回档到一三八五三．三二点，但今年涨幅仍有三三．二七％，在全球股市中仍居鳌头地位。外资买超是推升日股的最大推手，今年以来，外资买超日本股市一○一八亿美元，买超金额超过外资在亚洲其他市场加起来的总和，应验了榊原的观点，日股第一阶段的上涨完全是外资买盘的推升。

今年外资买超日本力量之大，从今年买超金额几乎是自金融海啸之后，外资在日本买超金额的总和，即可看出端倪。像二○一二年外资买超日股是三一一．一亿美元，一一年是二二二．五七亿美元，一○年是三六五．四三亿美元，○九年是一八五．九一亿美元，这四年的买超金额是一○八五亿美元，与今年旗鼓相当。日股的上涨，外资贡献很大，但关键还是日本蛰伏了二十年之后，乍见的正向调整力。

我对日本经济的关注从一○年起，一一年我带领两次考察团参访日本，那时我参观了像FAST RETAINING（UNIQLO）这类的大企业，隐约看到底层强韧的生命力，另外，在Livesense也看到像村上太一那种二十五岁创业有成的新一代企业主，当时我强烈看好日本经济会再起，但是许多人都不太有把握。

我还发现到日本经济失落二十年，日本人的投资信心都跌到谷底，像是参访的大多数企业，他们的营运处所几乎全用租的，我说房地产那么便宜，为什么不买下来？他们都说日本房地产每年都下跌，自购的房地产每年都要提列跌价损失，当然在那个时候，日本一般民众也不敢碰股市，过去兴旺的投资理财书刊杂志，全都退到二线，不过那正是压缩到极致的谷底反应。

到了一一年九月，安倍宣布出马角逐自民党党魁，日圆开始显着贬值，我第一个直觉是日本起来了，而且日本一定会起来。去年，日圆开始贬值，很多人问我，日圆会贬到哪里？我当时说，日圆会贬到让日本「舒服」为止，原因是美国战略上加持日本，最大的变数是中国。

当中国在一九七八年开始踏上改革开放之路，从此展开三十年的惊人大成长，中国变成了世界第二大强国，这时美国在亚洲战略必须赶快力挺日本，让日本有能力与中国抗衡，才不会落入中国独强的境地，安倍的三支箭，如果没有美国点头，根本不可能成功。

于是安倍当选后，日圆兑美元开始从七十七．一大幅贬向一○三．七四，日经指数从八八一四点快速大涨到一五九四二．六点，这是日本股汇市扭转颓势的初升段，现在是构筑下一回合主升段的巩固与整顿。

**美国加持火力，二○年奥运可望创荣景**

从大架构来看，美国的加持，让日本可以有力牵制中国，这是美国亚洲战略的重要一环，从此安倍启动三支箭，甚至这次日本申奥成功，被当成第四支箭，也都可以算在美国加持日本的因素里面。

这次在阿根廷举行的二○二○年申奥会议上，安倍走访多国，全力推销日本，日本也请出人气很高的宪仁亲王妃久子亲自飞往阿根廷拉票，并且在最后陈述中打头阵；加上国际知名残障女选手佐藤真海，也在投票大会上发表感人演讲，最后日本终于以六十票对三十六票，打败五度申奥的土耳其伊斯坦堡。

日本申奥成功带来了庞大的经济效应，但最直接的联想，是一九六四年的东京奥运扭转日本二战后的颓势，并且让日本在工业化道路中取得成功的最重要转捩点。

日本在二次大战后由美军统帅麦克阿瑟接管，第一个转机是一九五○年韩战爆发，日本快速奋起，到了六四年东京奥运，让日本真正恢复元气。从此，日本经济急行军，一直强大到九○年，日本差一点成为「日本第一」；这次日本申奥成功，一直到二○二○年，日本经济可能在目前轨道上，创造另一次经济奇蹟，所以，奥运对日本的助力，可以看到二○年。

除此之外，日本几个大转机，也相当令人瞩目。一是日本的企业内容正在逐渐转变，过去一年，日本再起，有几个新变貌，以往日本以金融、地产的扩张为主，这回日本汽车业巩固强大竞争优势，丰田、本田、日产仍盘踞在前十大市值排行榜中，更值得注意的，是日本的网路产业崛起。

近一年变化最大的是孙正义领军的软体银行，股价从二二○○日圆大涨到七五四○日圆，软银股价大涨带动市值暴增，到目前为止，市值高达九二四亿美元，已正式打败三菱ＵＦＪ的八九四．七亿美元，登上全日本第二大市值企业。

孙正义的软体银行拥有美国雅虎（YAHOO!）的二八％股权，日本雅虎五一％股权，加上即将挂牌的阿里巴巴，软体银行也是持股三八％的最大股东，未来不管阿里巴巴在哪里上市，软体银行都会是最大赢家，同时软银控股的日本雅虎目前市值蹿升到三一七．七亿美元，已是全日本第二十一大市值的企业。在这一轮网路热潮中，日本这回不掉队，孙正义在日本企业的影响力持续加重。

**软实力吹亚洲 政坛也逐渐换血翻新**

另一个焦点企业是索尼（ＳＯＮＹ），过去十年索尼一蹶不振，但今年当大家看到摩托罗拉、诺基亚、黑莓机（ＲＩＭ）的陨落，索尼买回了易利信股权，并且大力研发，索尼用高达二千万画素的镜头，让手机可以外挂相机，因此XPERIA Z1在智慧型手机市场变得很有竞争力，同时索尼推出全世界最新的防水手机，都可看出日本在ＩＴ产业从败部奋起的积极心态，今年索尼市值回升到二百亿美元以上，开始找到绝地大反攻的起点。

第二个要重视的是日本的软实力。过去十年来，韩流吹袭全世界，台湾的民众都疯韩剧；但今年日本的《半泽直树》刮起一阵旋风，在日本创下超高收视率，并席卷两岸三地观众。这几年ＮＨＫ的《大河剧》，到时兴的《进击的巨人》、《半泽直树》，哈日风一波接一波。

由于一一年日本是文化产业的净输入国，出口一六二亿日圆，进口七百亿日圆，安倍上来之后，急于扭转这个局势。日本国会在两个月前通过五亿美元的「Cool Japan」基金，希望能抛砖引玉，吸引私人投资配对注资六亿美元，今年申奥会上，多啦Ａ梦抢尽锋头，这一轮日本若再起，日本的软实力能不能跟上来，也是重要指标。

三是日本政坛过去暮气沉沉，国会都是老人天下，所幸这两年年轻世代奋起，像大阪市长桥下彻是一九六九年生，○八年当选大阪知事，只有三十九岁；目前最年轻的市长福冈市长高岛宗一郎，一九七四年出生，已任职三年，今年只有三十九岁。日本国会也充满了年轻的议员，年轻人当家懂得用网路沟通，用网路行销城市，将让日本政坛逐渐翻新。

这些都是日本快速翻升的新本钱，失落二十年的日本可望见到曙光，不管是股市与房地产，日本都将看到机会。现在日本起来了，九○年代跟着起来的台湾，应该好好抓住这个机会！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.