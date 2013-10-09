专栏节选：新机器时代、新底层阶级--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月10日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

全球日益走向非穷即富的两极化环境，这不光只是财富而已，更重要的是新科技的设备和运用。网路及由电信服务所取得的资讯力量，是二十一世纪的新金矿。

网路、电脑运算和行动装置的结合运用，姑且称之为「机器」，是用以区别那些拥有高薪及财富者，与另一群人的差异。即将ＩＰＯ（首次公开发行）的推特（Twitter）就是一例。在LinkedIn和脸书（Facebook）ＩＰＯ后，推特紧跟其后。这些公司ＩＰＯ后，让许多原始投资人成了亿万富翁。当今超级富豪来自网路企业家，高薪职位也是由那些知道如何在工作流程中，将电脑和其他「机器」整合，以提高价值和生产力的人取得；特别是在商业、金融和行销行业中，更是如此。

一项研究显示，那些最成功的交易员，是最常使用彭博终端机的人。而机器高手也在科学、工程，甚至艺术领域，扩展自己的职业疆域。小贾斯汀（Justin Bieber）很早就开始使用YouTube，进而闯进全球音乐殿堂。然而，在等式的另一头，是那些尚未掌握新经济的人，对他们而言，即使是提高最低工资，也无所助益，因此这样只是加速让这些不懂新科技的人，更快被劳动市场踢出去而已。美国居高不下的失业率，或许就是反映了这群人被边缘化的现象。

在此同时，教育机构也尚未就此变动而有任何回应；他们教学生的方法，仍与「前机器」时代一样。美国大学每年要五万美元，四年下来支出超过二十万美元；但目前美国家计年平均所得也才五万美元，比二○○○年超过五万四千美元还低。此外，美国年所得在十万美元以上者（前二○％），其所得即占全体的一半；显然Ｍ型社会也没放过美国。在这两者之间的中产阶级逐渐消失，对他们而言，教育变得昂贵难以负荷；他们需要的是提升其机器介面技术的线上教育课程，以及大幅降低教育成本；而教育课程则要更专注于特定领域或特定技术，好让他们在职场上能更有效率。

全球劳动阶级的薪资已受到压缩，主要是二、三十年前，中国劳动市场的开放；但如今由于制造业的新应用，３Ｄ列印及机器人，让一般劳工更加不具竞争力。美国经济学家泰勒柯文（Tyler Cowen）说，我们可能正在制造一个失业的新底层阶级，这些人与机器之间的唯一互动，就是失业待在家里打电脑游戏。

不过许多已在职场道路上的人，必须经常重塑自我，以掌握职场的变动，并提升必要的竞争技能，个人或公司才能长存。一个较贴近现代的教育模式，是所有人、各类发展的关键。毫无疑问地，台湾拥有丰富的教育能量，但我们得好好思考，如何更有效地运用它。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.