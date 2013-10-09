中国汇市：人民币即期早盘小幅走升，继续围绕6.12元窄幅盘整

* 人民币即期早盘小幅走升
* 中间价自历史高位回落
* 结购汇大致平衡，短期料继续盘整
路透北京10月9日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅走升，继续围绕6.12元窄幅振荡；中间价则自昨日所创历史高位稍有回落。交易人士表示，结购汇需求大致平衡，短期料人民币汇价继续盘整。
华北一股份制银行交易员表示，国庆长假前后境内美元流动性偏紧，使得购汇需求有所上升。这一方面是因为长假因素，另一方面也因美国退出QE（量化宽松）的预期，部分大行还是偏向拿美元。由于目前整体结购汇平衡、预期也较为平稳，短期监管层应没有干预的必要。
北京时间11:33，人民币兑美元即期报6.1192元，上日收报6.1211元。今日人民币兑美元中间价 为6.1430元，上日中间价为6.1415元。
全球汇市方面，美国总统奥巴马提名美联储副主席叶伦担任主席一职，令美元兑日圆压力获得缓解，不过美国预算僵局仍打压美元兑一篮子货币接近八个月低点。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1830/73，上日尾盘为6.1775。
北京时间11:33，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1107/37元，上一交易日尾盘报6.1100元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然; 审校 张喜良)