欧洲个股：雀巢欲出售旗下Jenny Craig，正与潜在买家沟通--消息人士

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透纽约/伦敦10月8日 - 三位知情人士称，雀巢 正寻求出售旗下减肥业务Jenny Craig，而且正与若干潜在买家沟通。
消息人士周二称，雀巢正与高盛共同展开出售该业务的进程。由于谈话在私下进行，消息人士拒绝具名。
雀巢和高盛均拒绝置评。
雀巢在2006年以6亿美元从私募股权集团ACI Capital和MidOcean Partners买下Jenny Craig，以此作为其进军营养品产业战略的一部分。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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