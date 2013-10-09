欧洲个股：雀巢欲出售旗下Jenny Craig，正与潜在买家沟通--消息人士

路透纽约/伦敦10月8日 - 三位知情人士称，雀巢 正寻求出售旗下减肥业务Jenny Craig，而且正与若干潜在买家沟通。

消息人士周二称，雀巢正与高盛共同展开出售该业务的进程。由于谈话在私下进行，消息人士拒绝具名。

雀巢和高盛均拒绝置评。

雀巢在2006年以6亿美元从私募股权集团ACI Capital和MidOcean Partners买下Jenny Craig，以此作为其进军营养品产业战略的一部分。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)