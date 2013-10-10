《Maguire专栏》中国谷物贸易商在利用美国数据空窗期趁势买入吗？

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
**好价差、好时机**
就在中国国内农作物价格小幅上升的时候，美国作物价格却因美国玉米、大豆和春麦收成增加而备受压力。
国内与主要出口国在农作物价格上的差异，肯定引起了中国进口贸易商的兴趣，他们通常利用美国收成空档的价格压力，同主要美国出口商预定颇吸引人的进口合约。
浏览中国与美国作物价格对照图表，请点击：(link.reuters.com/cuv63v )
浏览中国与美国作物价差图表，请点击：(link.reuters.com/fuv63v)
而且当前美国政府停摆之下贸易报告系统关闭，不能像往常一样把某种规模以上的出口交易通知市场追踪人士，这类交易的吸引力就变得更大了。
按照规定，美国出口商若有任何超过10万公吨的交易，都必须提示政府，而政府通常会在第二个工作日就向市场公布。
除此之外，美国农业部每周会公布一周作物出口检验报告，以及前一周整体销售/出货的实际变动数据。
这类报告经常会在相关市场引发价格反应，因为交易商通常拥有自己对贸易活动的预期，在官方数据公布后再被印证正确与否。
这些提示系统已经停摆超过一周，期间中国与美国作物价差已经拉大到多月来最诱人的水平，所以我们不得不做此假设--至少部分出口市场的活动正在进行。
确实，来自某些贸易商和经纪商的坊间报告显示出口活动活跃，因海外买家抓紧产量导致价格疲弱的大好机会。
唉！在政府结束停摆恢复数据报告之前，没有可得知的管道了。
在那之前，多数市场参与人士将仍无法得知到底有无任何出口活动正在进行。但从中国贸易商喜欢尽量不受瞩目的倾向、以及中国农作物价格相对美国出口价格接近历史高位的理由来看，中国贸易商若趁着数据空窗期增加进口美国作物的话，一点都不会让人意外。(完) (译文审校 隋芬)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7