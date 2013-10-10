《Maguire专栏》中国谷物贸易商在利用美国数据空窗期趁势买入吗？

**好价差、好时机**

就在中国国内农作物价格小幅上升的时候，美国作物价格却因美国玉米、大豆和春麦收成增加而备受压力。

国内与主要出口国在农作物价格上的差异，肯定引起了中国进口贸易商的兴趣，他们通常利用美国收成空档的价格压力，同主要美国出口商预定颇吸引人的进口合约。

浏览中国与美国作物价格对照图表，请点击：(link.reuters.com/cuv63v )

浏览中国与美国作物价差图表，请点击：(link.reuters.com/fuv63v)

而且当前美国政府停摆之下贸易报告系统关闭，不能像往常一样把某种规模以上的出口交易通知市场追踪人士，这类交易的吸引力就变得更大了。

按照规定，美国出口商若有任何超过10万公吨的交易，都必须提示政府，而政府通常会在第二个工作日就向市场公布。

除此之外，美国农业部每周会公布一周作物出口检验报告，以及前一周整体销售/出货的实际变动数据。

这类报告经常会在相关市场引发价格反应，因为交易商通常拥有自己对贸易活动的预期，在官方数据公布后再被印证正确与否。

这些提示系统已经停摆超过一周，期间中国与美国作物价差已经拉大到多月来最诱人的水平，所以我们不得不做此假设--至少部分出口市场的活动正在进行。

确实，来自某些贸易商和经纪商的坊间报告显示出口活动活跃，因海外买家抓紧产量导致价格疲弱的大好机会。

唉！在政府结束停摆恢复数据报告之前，没有可得知的管道了。