表格：外资及陆资在台股买超37.58亿台币，连七日买超329.86亿

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月11日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超37.58亿台币，连七日买超共计329.86亿台币；上日为买超34.13亿台币。
三大法人今日合计买超27.82亿台币，上交易日修正后为买超20.24亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
10/11 +37.58 -7.56 -2.20 +27.82
10/9 +34.13 -11.76r -2.13r +20.24r
10/8 +30.98r +6.83 -4.98r +32.84r
10/7 +3.99r -2.25 -4.66r -2.92r
10/4 +51.88 +8.01 +2.67r +62.56r
10/3 +170.10 +20.20r +2.50r +192.79r
10/2 +5.18r +0.28r -0.83r +4.63r
10/1 -19.11r +2.85r -0.41r -16.68r
本月累计 +314.73 +16.59 -10.03 +321.29
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。