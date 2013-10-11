表格：外资及陆资在台股买超37.58亿台币，连七日买超329.86亿

路透台北10月11日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超37.58亿台币，连七日买超共计329.86亿台币；上日为买超34.13亿台币。

三大法人今日合计买超27.82亿台币，上交易日修正后为买超20.24亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

10/11 +37.58 -7.56 -2.20 +27.82

10/9 +34.13 -11.76r -2.13r +20.24r

10/8 +30.98r +6.83 -4.98r +32.84r

10/7 +3.99r -2.25 -4.66r -2.92r

10/4 +51.88 +8.01 +2.67r +62.56r

10/3 +170.10 +20.20r +2.50r +192.79r

10/2 +5.18r +0.28r -0.83r +4.63r

10/1 -19.11r +2.85r -0.41r -16.68r

本月累计 +314.73 +16.59 -10.03 +321.29

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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