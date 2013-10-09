路透调查：今年底澳洲股市料接近五年高位，工业等类股值得关注

* 澳洲S&P/ASX 200指数到年底将上涨14%
* 明年中和年底大盘指数料分别报5,500点和5,800点
* 工业、原材料和能源类股值得关注
路透悉尼10月9日 - 路透调查显示，澳洲指标股指到年底将上涨14%，受益于新联邦政府带来的正面人气以及全球经济前景向好。
本月对13位分析师调查的预估中值显示，澳洲S&P/ASX指数 年底将收在5,300点，较周二收盘点位5,149上涨2.9%。分析师预估区间介于4,900点至5,500点。
这将使大盘指数接近9月27日触及的五年高位5,314.3点；当时大盘上涨是因保守的自由党在大选中获得压倒性胜利，结束了工党六年来的执政。
分析师表示，目前全球经济前景好转，欧元区将再度开始增长，也是支撑澳洲本地股市的一个因素。
AMP Capital Investors动态资产配置主管Nader Naeimi称，“我们预计企业获利增长将与中国、欧美及日本的同步复苏相符合，它们的复苏将推动企业获利增长。”
根据最新的路透调查，有利澳洲经济的一个重大正面因素是澳元大跌，随着美联储最终缩减资产购买规模，澳元料进一步下挫。
4月以来，澳元汇率已累计下跌逾9%，缓解了大宗商品出口企业的竞争压力，并为其带来意外收获；这些大宗商品通常以美元计价。
澳洲总理艾保德发布声明后，分析师指出工业、原材料和能源业为增长领域。艾保德誓言支持数百亿美元的基建建设。
目前对年底大盘指数的预估较6月调查时分析师的预估高出100点。
展望未来，本次路透调查预估中值显示，2014年中期和年底大盘指数将分别为5,500点和5,800点。
但Patersons Securities的研究策略协调人Andrew Quin较为悲观，指称没有经济复苏的充足证据可以带动大盘大涨。
Quin预计今年底大盘指数将报4,900点，明年中和年底均报5,100点。(完)
(编译 于春红; 审校 隋芬)