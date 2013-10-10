重温稿-台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料在0.8%附近

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五（11日）

* 标售金额：100亿台币

* 预测区间：0.79-0.81%

* 预测中值：0.80%

* 受访机构：六家

路透台北10月9日 - 台湾央行周五将连续第三个月标售两年期存单。银行资金调度人士表示，估计本次的两年期存单加权平均得标利率中值落在0.8%附近，较上次微幅走高；但若市场下标心态稍趋积极，也不排除较上次微幅走低。

路透周三调查六家金融机构显示，多数金融机构认为本次两年期存单标售的加权平均得标利率将与上次十分相近，并以微幅看升居多，大区间在0.79-0.81%，中值则在0.80%。本次调查包含四家本地银行、一家外商银行及一家票券商。

银行人士表示，此前市场预期中长期利率走扬的气氛已逐渐淡化，在美国总统奥巴马提名美联储(FED)副主席叶伦担任主席一职外，台湾央行对升息时间不置可否的态度，均令市场重回关注短钱宽松的现况，令利率预期看升不升。

〞(利率)要上的力道不足，而且还是有配置的需求。〞一位本地银行资金调度人士表示。

资金调度人士指出，除了上周标售的364天期存单加权平均利率意外微跌外，今日标售的五年期公债102/11 得标利率亦落在市场预期的下限 ，均令市场认为两年存单利率欲弹不易。

不过考量两年期流动性不佳，多数银行标得后以持有至到期为主，令有额度的外商银行亦考量再三，以少量分散配置为主；即便有较积极外商下标，料影响加权平均利率较上次下行幅度也不会太大。

一外资银行交易主管指出，两年存单考量升息时间逼近及流动性溢价，约估以同年期公债加码5-8基点预估。存续期约1.8年的99/6公债周一见成交在0.73%附近。

台湾央行10月初例行性标售的364天期存单加权平均得标利率为0.644%，较上月的0.647%略略走跌，出乎市场意料之外。

台湾央行9月的理监事会连续八季维持利率不变，重贴现率维持在1.875%。

不过央行在新闻稿中提醒借款人宜留意未来利率变动之风险，被市场视为利率反转的重要暗示之一。惟随后央行总裁彭淮南于立法院表示，〞为基于金融稳定的立场，有责任提醒消费者风险，和利率决策是两回事。〞

以下为2002-2013年两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875%

2003年 7月15日 1.261 390 1.375%

2003年 2月19日 1.457 200 1.625%

2003年 1月15日 1.529 100 1.625%

2003年 1月 2日 1.670 200 1.625%

2002年12月18日 1.694 150 1.625%

2002年12月11日 1.677 181 1.625%

2002年12月 5日 1.677 140 1.625%

2002年11月22日 1.782 12 1.625%

2002年11月21日 1.786 56 1.625%

2002年11月 8日 2.032 133 1.875%

2002年10月18日 2.110 4 1.875%

2002年10月 3日 2.132 110 1.875%

2002年 9月19日 2.193 120 1.875%

2002年 9月11日 2.110 5 1.875%

2002年 9月 5日 2.186 60 1.875%

2002年 8月26日 2.110 2 1.875%

2002年 8月22日 2.180 70 1.875%

2002年 8月14日 2.110 73.5 1.875%

2002年 8月 8日 2.132 114 1.875%

2002年 7月24日 2.207 17 1.875%

2002年 7月18日 2.225 137 1.875%

2002年 7月10日 2.247 20 1.875%

2002年 7月 8日 2.247 2 1.875%

2002年 7月 5日 2.247 17 1.875%

2002年 7月 4日 2.284 202 1.875%

2002年 6月26日 2.434 181 2.125%

2002年 6月25日 2.434 319 2.125%

2002年 6月24日 2.445 459 2.125%

2002年 5月28日 2.725 2 2.125%

2002年 5月27日 2.747 23 2.125%

2002年 4月29日 2.817 70 2.125%

2002年 4月 1日 2.787 119 2.125%

2002年 3月 4日 2.701 147 2.125%

2002年 2月 4日 2.779 97 2.125%