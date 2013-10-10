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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 10:36 BJT

新债招标：江苏省五年地方债利率3.88%，七年期4.00%--业内人士

路透上海10月10日 - 业内人士周四透露，今年第四批自行发债的中国江苏省地方政府债，五年期品种中标利率3.88%，七年期为4.00%。

今日江苏省自行招标的固息地方债，总额153亿元人民币，五年和七年期品种各半。据业内人士透露，两期债投标倍数均为2.55倍。

上述两期债按年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率；10月11日开始发行并计息，10月14日发行结束。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。

今年以来，中国各地方政府此前已发行总计2,756亿元的地方政府债，其中由财政部代发2,411亿元，山东、上海、广东等省市自行招标发行345亿元。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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