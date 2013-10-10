中国公开市场：央行今日进行480亿元14天逆回购，本周净投放330亿

路透上海10月10日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行480亿元人民币14天期逆回购操作；据此计算，央行本周净投放330亿元。

在季末资金紧张节点顺利度过后，央行本周二在公开市场顺势缩减逆回购操作量，但仍为重启以来第三高水平，因当日是本月初的存款准备金例行调整日，资金面或仍有一定波动。

本周公开市场有800亿元逆回购到期，但无央票到期。

而国庆节前一周央行公开市场转为净投放1,501亿元。缓解了季末机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。不过当周亦续做小量到期三年央票，“收长放短”延续了其近期一贯的操作风格，显示央行流动性管理态度仍较为审慎；然操作量不大，对市场心理的影响大于对资金面的实质影响。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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