台湾经济指标预测--10月11日至11月20日

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *10月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/21 1600 外销订单 9月 -- +0.5% 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 4.19% 10/23 1600 工业生产 9月 -- -0.70% 10/25 1610 M2年增率 9月 -- +5.41% *11月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 4,126.11亿美元 11/5 0830 消费者物价 10月 -- +0.83% 指数(CPI) 11/7 1600 出口 10月 -- -7.0% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第三季 -- 2.49%(统计值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
=============================今日重要政经日程==========================
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。