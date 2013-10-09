更新版 1-中国汇市：人民币即期收平，继续围绕6.12元窄幅盘整

* 人民币即期收平
* 中间价自历史高位回落
* 结购汇大致平衡，短期料继续盘整
(更新收盘报价)
路透北京10月9日 - 人民币兑美元即期 周三收盘持平，日内继续围绕6.12元窄幅振荡；中间价则自昨日所创历史高位稍有回落。交易人士表示，结购汇需求大致平衡，短期料人民币汇价继续盘整。
华北一股份制银行交易员表示，国庆长假前后境内美元流动性偏紧，使得购汇需求有所上升。这一方面是因为长假因素，另一方面也因美国退出QE（量化宽松）的预期，部分大行还是偏向拿美元。由于目前整体结购汇平衡、预期也较为平稳，短期监管层应没有干预的必要。
全球汇市方面，美国总统奥巴马提名美联储副主席叶伦担任主席一职，令美元兑日圆压力获得缓解，不过美国预算僵局仍打压美元兑一篮子货币接近八个月低点。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1211 6.1211 0.00%
中间价 6.1430 6.1415 -0.02%
成交额 203亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.40% (上限±1% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 29 6.1186 6.1215
2013年来即期升贬值幅度 1.78%
1年期美元/人民币掉期升水 745
离岸人民币市场,北京时间16:39 今日 上日
1年期NDF 6.1840/70 6.1775
CNH即期 6.1105/35 6.1100
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然; 审校 张喜良)