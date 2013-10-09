路透基点：分众传媒贷款已获多数银行同意修改条款--RLPC

路透香港10月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，分众传媒10.75亿美元定期贷款的18家既有贷款银行之中，已有12家同意修改条款提议。

消息人士指出，目前为止，这12家银行修改后的承贷金额总计12.75亿美元。预定下周结案。

先前已报导，分众传媒争取修改今年3月的收购融资条款，并另外寻求一笔5亿美元融资进行股息资本重组(Dividend Recapitalization)。

此次股息资本重组包括两部分：2亿美元五年期贷款和3亿美元五年期备用信用证(SBLC)。2亿美元定期贷款将添加至现有的五年期10.75亿美元贷款案中，使其规模扩至12.75亿美元。

中国民生银行可能承贷大部分新增贷款，并提供新的备用信用证。在原来的杠杆收购案贷款协议中，民生银行承贷了1.75亿美元，并担任牵头行兼簿记行。

杠杆收购案贷款完成时，分众传媒获得了一项相同期限的2亿美元备用信用证，新的备用信用证将作为补充。原来的五年期备用信用证是由一家中资银行提供的，而且该备用信用证将随同新筹集的贷款进行展期。两个备用信用证的担保都是分众传媒资产负债表中的现金。

**修改原来的贷款条款**

分众传媒10.75亿美元贷款案中定期贷款的期限为五年，平均期限为3.47年。这笔贷款将进行展期，以与新的贷款相匹配。

整体12.75亿美元定期贷款的利率将减少25基点。上笔银团贷款于3月结案时，根据未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)1.95倍的杠杆比率，10.75亿美元定期贷款的原本利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525基点。牵头行获得的最高综合收益为611.45基点。

支持杠杆收购的总计15.25亿美元债务融资中，有一笔4.50亿美元过桥贷款。这笔过桥贷款偿还后，贷款利率已经根据杠杆比率进行修改。消息人士表示，鉴于分众传媒7月已经全部偿还该过桥贷款，基于2.25倍或更高的杠杆比率，贷款利率改为较LIBOR加码475基点。

因此，新的贷款利率将为较LIBOR加码450基点左右。

对承贷展期的现有贷款行将获得75基点的改单费，所有加入新贷款的银行将获得300个基点。

最初的收购融资案是对于承贷7,500万美元或更多的银行，支付300个基点，对承贷5,000万至7,500万美元的银行支付250基点。

消息人士称，现有贷款的财务条件也将被放松，以使其符合杠杆融资的标准条件。

新增的贷款部分实际上代替了最初收购融资案中4.5亿美元的过桥贷款。

初始的收购融资案的牵头行兼簿记行是，中国国家开发银行香港分行、中国民生银行、工银国际、美银美林、花旗、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞银、台湾银行香港分行和台新国际商业银行。另有七家以牵头行身份加入。

收购财团中包括美国私募股权机构凯雷投资集团、中国企业复星国际、分众传媒主席江南春、方源资本、中信资本(Citic Capital Partners)和中国光大控股有限公司。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)