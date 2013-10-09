中国债市：现券收益率涨幅收窄，新债供给绵延不绝令市场心态偏谨慎

路透北京10月9日 - 中国银行间债市周三现券收益率略有上探，然下午随着资金面好转涨幅略有收窄。市场人士称，资金成本依旧不低，新债供给又绵延不绝，令市场心态偏谨慎，现券利率震荡上行。
他们并表示，监管之下的资金面紧平衡局面难改，短期内关注资金价格和经济数据进一步的变化。
“现券整体受到了资金的影响，供给比预期要大，美国（政府）停摆利好也没啥反应，市场有点压抑，心态偏谨慎，”上海一银行交易员称。
他进一步指出，从目前公布的发行计划来看，近期中短期利率债的供给依旧偏多，令二级市场相应券种承压。虽然主流预期经济数据中期会喜忧参半，但不能排除其短期内略有反复，进而带动处于历史绝对收益高位的中长期利率债略有表现。
中国国庆长假后资金面偏紧，影响了机构对新债的投标热情，国家开发银行 周三招标的五期固息增发债(市场俗称“福娃债”)，除一年期外，中长品种的中标收益率均稍高于此前预期。
据统计，除今天国开行增发的五期“福娃债”外，周四农发行将发行至多200亿元两期债、江苏省将发行153亿元地方债；周五还有进出口行至多160亿元三期债、财政部150亿元三个月期贴现国债将招标。
剩余期限约6.76年的固息国债130015券最新成交收益率 在4.0200%，上日尾盘为3.9875%。
中金所五年期国债期货的走势偏弱，主力12月合约 收报94.362元，跌0.06元或0.06%，全日总成交1,869手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 3.2882 4.5345
上日 3.0990 4.4106
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.8210/3.7620
国债参考率报价 3.6070/3.5170
金融债参考率报价 4.4588/4.3988 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选
(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)