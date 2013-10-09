CNH市场动态：即期汇价狭幅整理，等待外围因素拨云见雾

路透香港10月9日 - 香港离岸人民币即期汇价 周三在平静市况小幅下跌，场内观望气氛浓厚，交易员静待美国财政预算问题解套，无意积极建仓。
距离美国举债上限上调的大限进入倒数第九天，金融市场人士虽乐观预期＂美债不会违约＂，但不免心中有些小小的不安，关注这个被视为是＂风险最低的信用商品＂最终结果为何。尽管人民币在海外市场并非主要交易货币，且与中国境内因素关系较为密切，但交易员在此时选择暂无躁动。
“国际因素难以掌握，人民币本身也缺乏推动汇价往任何一边走的因素，市场抱持wait and see（观望）态度。”一外资行人士说。
他表示，市场也在关注11月的三中全会，是否会对汇率改革有些新的方向，在此之前，预料人民币汇价将呈现区间波动，可能会在6.1050-6.1300间。
本地时间下午5:11时，离岸人民币 报6.1131，上交易日在6.1103；整日区间在6.1113-6.1131，仅约20点子。
境内人民币 今日收盘持平在6.1211，与离岸价差略收窄至80点子，上日为108点子。
日本央行副总裁中曾宏今日表示，如果美国政界人士不能在本月中旬前达成上调举债上限的协议，那么全球股市可能受创，长期利率上涨并对全球经济带来严重冲击。
美国总统奥巴马预计今日会提名美联储副主席叶伦担任主席一职，此已为市场所预期，料汇市影响有限。
中国将在下周公布三季度宏观指标，路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济增速料企稳回升至7.8%，但随着政策“微刺激”效应暂告一段落，且未来政策基调预计再度回归调结构、促改革，四季度经济增速可能小幅回落。 （完）
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(记者 李珊珊; 审校 张喜良)