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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 17:59 BJT

表格：中国房地产商9月销售表现

路透香港10月10日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年9月份的合同销售表现
（除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）：    
    
                         9月       8月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 *广州富力地产           43.48     35.64    +22%        +64%        294.6         420
 *万科                   155.7     152.8    +1.9%       +29.3%      1,285         未有透露
 *合景泰富               15.43     12.27    +25.8%      +23.8%      119.36        160
 *恒大地产               105.3     114      -7.6%       +29.6%      746.5         1,000
 *中国海外               136.5     76.7     +78%        +58.2%      1,117.9       1,200
 *雅居乐                 34.8      32.8     +6.1%       +48.1%      254.6         420
 *世茂房地产             70.55     44.5     +58.5%      +37.3%      481.01        550
             
                         8月       7月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 首创置业                9.8       8.4      +16.7%      +8%         84.4          200
 中渝置地                5.45      7.3      -25.3%      -15%        59.39         88
 龙湖地产                41.2      44.2     -6.8%       +15.1%      309.3         460
     
    注：*为新增。
        ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完
）

 (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)

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