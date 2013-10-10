表格：中国房地产商9月销售表现

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透香港10月10日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年9月份的合同销售表现 （除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）： 9月 8月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 *广州富力地产 43.48 35.64 +22% +64% 294.6 420 *万科 155.7 152.8 +1.9% +29.3% 1,285 未有透露 *合景泰富 15.43 12.27 +25.8% +23.8% 119.36 160 *恒大地产 105.3 114 -7.6% +29.6% 746.5 1,000 *中国海外 136.5 76.7 +78% +58.2% 1,117.9 1,200 *雅居乐 34.8 32.8 +6.1% +48.1% 254.6 420 *世茂房地产 70.55 44.5 +58.5% +37.3% 481.01 550 8月 7月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 首创置业 9.8 8.4 +16.7% +8% 84.4 200 中渝置地 5.45 7.3 -25.3% -15% 59.39 88 龙湖地产 41.2 44.2 -6.8% +15.1% 309.3 460 注：*为新增。 ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完 ） (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7