表格：中国房地产商9月销售表现

路透香港10月10日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年9月份的合同销售表现 （除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）： 9月 8月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 *广州富力地产 43.48 35.64 +22% +64% 294.6 420 *万科 155.7 152.8 +1.9% +29.3% 1,285 未有透露 *合景泰富 15.43 12.27 +25.8% +23.8% 119.36 160 *恒大地产 105.3 114 -7.6% +29.6% 746.5 1,000 *中国海外 136.5 76.7 +78% +58.2% 1,117.9 1,200 *雅居乐 34.8 32.8 +6.1% +48.1% 254.6 420 *世茂房地产 70.55 44.5 +58.5% +37.3% 481.01 550 8月 7月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 首创置业 9.8 8.4 +16.7% +8% 84.4 200 中渝置地 5.45 7.3 -25.3% -15% 59.39 88 龙湖地产 41.2 44.2 -6.8% +15.1% 309.3 460 注：*为新增。 ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完 ） (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)