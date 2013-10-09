台湾汇市：台币/美元连三日收贬创一周低位，持续消化进口商买汇量能

* 台币区间偏弱盘整
* 进口商买汇量能持续
* 周五主要区间暂看在29.350-29.480
路透台北10月9日 - 台币兑美元 周三微幅收贬0.6分，连续三日以小贬作收，并创一周收盘低位。交易员表示，今日交投主要消化进口商美元买盘，而出口商转趋惜售，令台币实质汇价区间趋弱整理，短线料台币实质交投略往区间低位靠拢。
汇银人士指出，美国举债上限危机将于下周进入倒数阶段，令交易盘趋于退场观望。场上以实质需求交易为主，今日外资交投也是有进有出、在29.400-450区间操作，静待美国预算僵局拨云见日才会有明确方向。明日台湾金融市场休市一天，料台币周五实质汇价暂看在29.350-29.480区间整理。
台币周三收在29.548，创一周收盘低位，前波收盘低位为10月2日的29.610。
“ 今天是进口商追价，出口商惜售、变不急了!”一位大型官股银行交易员说。
今日台币实质交易区间在29.350-29.445，上日的主要成交区间约在29.340-29.400。
交易员认为，美国预算僵局及举债上限的不确定因素拖越久对国际美元越发不利，虽然市场预估美国举债上限问题仍有紧急调度资金可供借调，仍有法可解，但在解决方案尚未定案前，国际美元仍续处弱势整理，静待美国预算危机释出进一步消息指引。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度均较上日同步缩减；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.350/380，上日尾盘报价在29.306/322。
台股 周三收跌0.37%，报8,344.73点。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超34.13亿台币，连六日买超共计292.27亿台币；上日修正后为买超30.98亿台币。
美国总统奥巴马提名美联储副主席叶伦担任主席一职，令美元兑日圆压力获得缓解，不过美国预算僵局仍打压美元兑一篮子货币接近八个月低点。
亚洲货币周三多下滑，因投资人越发紧张白宫和美国国会能否及时就举债上限达成协议，避免美国陷入违约风险。 其中韩国今日休市。
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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
元 亿美元
报价
台北外汇经纪公司 29.548 29.542 29.350-29.548 29.542 6.91 7.14
元太外汇经纪公司 29.532 29.530 29.400-29.535 29.530 3.10 2.63
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.085/-0.065
美元/台币六个月期 -0.235/-0.205 -0.255/-0.220
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