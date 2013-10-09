更新版 1-中国货币市场：集中到期等压力犹存，资金紧张局面午后稍缓解

(更新收盘报价及成交量等)

路透北京10月9日 - 中国银行间市场周三主要回购加权利率 现不同程度上行，因存款准备金补缴及长假后资金集中到期，对流动性的压力未能被完全消化。不过，这种情况在午后得到了相当程度的缓解。

类似的情况也发生在交易所债市。交易所债市今日经历过山车行情，在昨日以22.77%收盘后，今日低开高走，但午后开始明显回落，上证1天国债质押式回购 收盘仅在0.965%。

交易人士并表示，对比短期限的求钱不易，机构拆入一个月以上期限资金要相对轻松一些。明日公开市场将有800亿元逆回购到期，料对流动性有所冲击，不过只要央行持续施以援手，机构心态不起大波澜，资金面有望逐渐恢复稳定。

“昨天是一个集中到期日，一下子消化那么大量不容易；今天延续了昨天的市况，不过有所改善。”上海一券商交易员称。

另一银行的交易员指出，相比之下一个月以内短期险资金更为紧张，而借偏长期限资金更为容易一些。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。另据路透统计，周四公开市场将有800亿元人民币逆回购到期。

上述券商交易员预期，明日的逆回购到期对资金面将有影响，不过随着市场逐渐消化节后集中到期带来的扰动后，接下来资金面有望恢复稳定。

银行每月5/15/25日三次的准备金调整中，实行多退少补。而本月因国庆节假期，10月1日-7日国内金融市场休市，故本应在5日进行的例行准备金清算，推迟在8日(周二)进行。一般来说，季末等时点存款余额的突击增加，会导致银行应缴存的准备金大幅增加，随后则多因存款流失或减少，已缴存的准备金会相应有所退回。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,453.58亿元，较上日的7,694.69亿元减少逾15%；其中隔夜品种成交4,428.42亿元，上日为5,123.58亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2882 3.0990 +18.92 4,428.42

七天 4.5345 4.4106 +12.39 1154.07

14天 4.8436 4.8057 +3.79 511.02

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9650 22.7700 -2,180.50 2,069.27

七天 3.4350 7.9850 -455.00 348.96

14天 3.5200 6.9150 -339.50 50.38

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2800 3.0500 +23.00 --

七天 4.5000 4.4000 +10.00 --

14天 5.0000 4.7800 +22.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2320 3.0520 +18.00 --

七天 4.5020 4.3930 +10.90 --

三个月 4.6682 4.6685 -0.03 --