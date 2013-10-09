更新版 1-台湾货币市场：短率大致持于底部区间，月初银行钱满为患

* 银行钱多但需求不振

* 隔夜加权平均连六月在0.386%低位

* 短票利率低位成交增多

记者 林妙容

路透台北10月9日 - 台湾银行间短率周三大致持于区间底部。银行端钱满为患的市况没有改变，有小幅拆入需求的银行调度几乎没有难度，令利率持于底部难有起色。

银行资金调度人士表示，月初银行拆款以续作为主，但市场需求实在不高，明日本地假期休市前亦不见银行积极调度，料本周利率均躺平底部，静待周五的两年期央行存单标售。

〞两年存单的标售看起来高不到哪里去，也低不到哪里去，可能和上次差不了多少。〞一位本地银行资金调度人士说。

交易员指出，由于两年存单存续期较长，遭遇央行升息的风险较高，应有走扬压力，但银行体系短钱泛滥，加上上周一年期存单标售意外走低，此次两年期料下标力道和前次相当，因不确定性未能厘清。

此外，台湾央行上日公布的9月拆款市场统计显示，9月隔夜拆款加权平均利率连续第六个月持于0.386%的近期低位，自3月平均0.387%微幅下滑。

不过9月拆款的日平均余额则较8月的3,493亿台币明显走高，达4,003亿。央行官员指出，拆款日平均余额走高主要因9月遇中秋节前后，又是季底，银行间资金水位不均而导致。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.500%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上交易日在0.380-0.420%。

**短票利率缓步下探**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周三发票量持续低落，对短票有配置需求的银行端对成交利率略有松动，今日指标30天期短票在低位成交数量增多。

由于明日金融市场休市，票券商交易员指银行为提前消化周内大量资金，因此令利率略有走低空间。本周五央行存单到期逾5,700亿台币，料短票利率仍将持于底部，回升机会低。

〞这礼拜看来钱还是多，利率大概就在这里。〞一名票券商交易员表示。

此外，据央行上日公布的短票市场统计，9月短票在次级市场利微幅下滑1基点至0.66%(初估值)；以较为准确的修正值看来，今年以来初级市场及次级市场的利差较去年明显扩大，修正后的7月数值利差达12个基点。8-9月修正值尚待公布。

票券商指出，今年来因经济情势不佳发票量稀少，票券公司以冲刺中小企业发行的高利差自保票为主，上市柜公司所发行的低利差票源减少，是利差扩大的原因。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.64-0.65%，上日在0.65%；两周期短票主要成交在0.64%。

台湾央行今日共发行3,649.85亿台币存单，相较存单到期3,657.6亿台币，存单发行余额减7.75亿。

本周央行存单到期总额高达1兆5,993.35亿台币，周五存单到期5,713.05亿。周四因本地假期金融市场休市一日。

下周央行存单到期总额为仅有5,300.15亿台币，较本周大幅滑落，落点分别为周一3,320.35亿、周二1,293亿、周三516亿、周四75.8亿及周五95亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为71亿台币，至周四累计超额准备为负63亿，加计前期1%的超额准备为753亿台币。

**债券RP利率仍在低位**

债券市场附买回(RP)成交利率仍然在低位。除了投信之外，寿险业者也加入找券一方，显示市场游资仍然泛滥。

一位银行业交易员说，寿险业者今日也频频打电话要券，资金还是很多。只不过，目前公债的附买回利率已停留在0.6%的水位许久，迟迟无法移动走低，阻力看来颇强。

〞下礼拜吧，还是会试试看压低利率。〞前述银行业交易员说。

另一位证券商交易员也表示，由于近期也没有新发行的公司债，市场券源奇缺无比，公债/公司债若到期都只能续做而已，若此情况持续，料有利出券的一方压低利率。

本周无公债/公司债交割的紧缩因素；下周一有两年期存单发行、金额预定100亿；周二有300亿台币的五年期公债102/11期发行，金额预定300亿台币。公司债方面，下周二有远传 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。

证券商的公债和公司债附买回利率和上日相似；10天期公债的附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%。