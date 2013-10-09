路透基点：香港置地为王府井项目筹办26-28亿元人民币贷款--RLPC

路透香港10月9日 - 汤森路透旗下基点报导，香港置地正在筹办一笔26-28亿元人民币(4.25-4.57亿美元)境内贷款，用于兴建中的王府井国际品牌中心。
据消息人士指出，香港置地己接洽多家中资及外资银行。
部分外资银行所得知的是一笔四年期贷款，但一家中资银行的消息人士称，他们所得知的是一笔10年期贷款。
消息人士表示，香港置地要求利率为人民银行基准利率的100%左右，并希望免付任何前端费用。但多家银行正在与香港置地协商更有利的条件。
一名消息人士称，这笔贷款预料将透过一家特殊目的机构借入，并以土地及建物担保。
消息人士表示，香港置地希望明年第二季动用贷款。
王府井国际品牌中心位于北京市王府井大街西侧，靠近天安门广场，项目用地总面积约27,200平方米。根据公司新闻稿，王府井国际品牌中心主要特色为全球名牌、一栋高级酒店及部分写字楼。
香港置地隶属怡和集团，在香港、中国及新加坡开发商用及住宅项目。香港置地在伦敦证券交易所拥有高级上市地位，在百慕达及新加坡拥有第二上市地位。
香港置地今年上半年基本盈利成长63%，至5.19亿美元。截至6月底时，净负债33亿美元，杠杆比率13%。公司8月1日宣布，2013年上半年以双边贷款筹资9.30亿美元，主要用于到期贷款再融资。
香港置地2012年6月完成一笔5亿美元10年期债券定价，票息4.5%，按面值的98.796%发行，收益率为4.652%。较美债利差为290个基点。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)