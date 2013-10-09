企业结盟：阿里巴巴拟斥资11.8亿元入主天弘基金--公告

路透北京10月9日 - 中国上市公司内蒙君正 周三稍晚发布公告称，公司和中国电商巨头阿里巴巴 就天弘基金的增资扩股和全面合作达成框架协议。尤为令市场关注的是，阿里巴巴拟斥资11.8亿元人民币入主天弘基金。
公告称，阿里巴巴拟以每人民币4.50元认购天弘基金人民币1元注册资本出资额的价格，认购天弘基金人民币26,230万元的注册资本出资额。认购完成后，阿里巴巴对天弘基金的持股比例为51%。
根据该出资计划计算，阿里巴巴对天弘基金的总投资将达到11.8亿元。
内蒙君正则拟以每人民币4.50元认购天弘基金人民币1元注册资本出资额的价格认购天弘基金人民币1,542.9万元的注册资本出资额。
此外，天弘基金管理层拟认购天弘基金人民币5,657.1万元的注册资本出资额。
公告称，拟增资扩股完毕后，天弘基金的注册资本将从18,000
万元增加至51,430万元。而内蒙君正的持股比例将从36.0%降至15.6%。
此前，阿里巴巴旗下的支付宝与天弘基金合作推出在线理财产品余额宝，可以将支付宝的余额转化成货币基金，并享有数倍于活期存款的收益。该产品一经推出便受到市场热烈青睐。
据中证报上月初报导，余额宝规模处于急速膨胀中，9月初其规模已近500亿元，基于基金二季报数据，对接余额宝的天弘增利宝基金已超越华夏现金增利，成为规模最大的公募基金。 (完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)