国际油市：亚洲柴油升水依旧受支撑，受益于沙特需求

路透新加坡10月9日 - 亚洲柴油升水周三依旧受到支撑，行业消息人士称因沙特继续从印度和中东买入11月和12月船货，尽管目前已经是通常意义上的淡季。

Kuwait Petroleum Corp (KPC)已出售两艘含硫为500ppm的柴油和两艘含硫为0.2%的11月船期柴油。

消息人士称，Aramco Trading买入上述级别各一艘，Lukoil买入了一艘含硫为500ppm的柴油，维多买入一艘含硫为0.2%的柴油。

含硫为500ppm的柴油为每桶较中东报价升水约3.25美元，这要比Bahrain Petroleum售给Aramco Trading的12月船货高出至少20%。

一位消息人士称Lukoil买入可能是为了填补也门的空缺。

尚不清楚Aramco Trading为什么在现货市场以较高升水买入，因为沙特的需求料在11月减弱。

科威特可能出售更多现货，因一旦气温开始转凉，该国的需求料将从11月起下降。

行业消息人士称，卡特尔预计也将浮现更多现货供给，其中Tasweeq在出售一艘11月中旬船期的船货。(完)

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