国际油市：380cst燃料油现货价差连跌三天，市场交易清淡

路透新加坡10月9日 - 交易消息人士周三表示，亚洲燃料油市场承受压力，上周大规模成交过后，市场稍显疲态。

380-cst燃料油现货价差连续第三个交易日下滑，较周二下跌0.5美元，至每吨4.50美元。

“从过度购买到过度出售。今天的市场(相对)清淡。”一位驻新加坡的交易商称。

10月1-4日间，总共有112.1万吨380cst燃料油成交。本周有74万吨易手，包括周三仅有12万吨的交易量。

“看起来交易步伐有一些放缓，”一位船舶经纪公司的消息人士称。

根据路透对数据的分析，嘉能可占了总成交量的42%。中石油和Mercuria各自占到28%和23%。

其他买家包括Brightoil，嘉吉，新加坡贸易商兴隆和Phillips66。

市场持续关注欧洲炼厂产能利用率情况，因这会影响到套利船货的数量。

其他市场消息方面，贸易消息人士称，韩国SK Energy计划绕过新加坡，增加来自欧洲的直馏燃料油进口，因疲弱的加工利润让炼厂寻求比原油更加低廉的原料。

BP向嘉能可售出2万吨380cst燃料油，船期为10月24-28日，每吨较新加坡现货报价升水4美元。

雪佛龙(Chevron)向中石油售出2万吨380cst燃料油，船期为10月24-28日，每吨较新加坡现货报价升水4美元。(完)

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