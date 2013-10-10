澳洲数据：9月经季调就业人口增加0.91万人，失业率为5.6%

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透悉尼10月10日 - 澳洲统计局周四公布9月就业数据显示：
* 澳洲9月经季节调整就业人口增加0.91万人(路透调查预估为增加1.5万人)
* 澳洲9月经季节调整后失业率为5.6%(路透调查预估为5.8%)
* 澳洲9月经季节调整的就业参与率为64.9%(路透调查预估为65.0%)
以下为详细数据(经季节调整):
9月
失业率% 5.6
就业人数(百万人) 11.646
失业人数(人) 697,100
就业参与率% 64.9
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李爽 审校孙茉莉)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。