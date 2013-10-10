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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 08:46 BJT

澳洲数据：9月经季调就业人口增加0.91万人，失业率为5.6%

路透悉尼10月10日 - 澳洲统计局周四公布9月就业数据显示：

* 澳洲9月经季节调整就业人口增加0.91万人(路透调查预估为增加1.5万人)

* 澳洲9月经季节调整后失业率为5.6%(路透调查预估为5.8%)

* 澳洲9月经季节调整的就业参与率为64.9%(路透调查预估为65.0%)

以下为详细数据(经季节调整):

9月

失业率% 5.6

就业人数(百万人) 11.646

失业人数(人) 697,100

就业参与率% 64.9

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李爽 审校孙茉莉)

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