韩国央行：维持指标利率在2.50%不变，关注美国财政僵局

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔10月10日 - 韩国央行周四连续第五个月宣布维持指标利率不变，一如预期，同时关注美国政府停摆以及举债上限问题。
韩国央行媒体官员宣布，货币政策委员会维持指标率在2.50%不变，但该官员未对此详加阐述。央行总裁金仲秀将在0220GMT举行记者会。
路透调查中，所有21位受访分析师均预测韩国央行将维持利率不变，接近全数的受访者认为央行会在2014或2015年升息。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。