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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 09:22 BJT

韩国央行：维持指标利率在2.50%不变，关注美国财政僵局

路透首尔10月10日 - 韩国央行周四连续第五个月宣布维持指标利率不变，一如预期，同时关注美国政府停摆以及举债上限问题。

韩国央行媒体官员宣布，货币政策委员会维持指标率在2.50%不变，但该官员未对此详加阐述。央行总裁金仲秀将在0220GMT举行记者会。

路透调查中，所有21位受访分析师均预测韩国央行将维持利率不变，接近全数的受访者认为央行会在2014或2015年升息。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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