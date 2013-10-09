修正-全球外汇市场10月10日主要消息

(更正：删除10月9日的“2350 - 日本9月企业物价指数”，删除“德国央行理事Rudolf Boemler”一条中的赘字)
10月9日(三)
2350 - 日本8月机械订单
2350 - 日本一周资本流动数据
2350 - 日本9月银行放贷余额
10月10日(四)
0030 - 澳洲9月就业数据
-- - 欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在里斯本委员会2013年创新峰会上发言
-- - 德国央行理事Rudolf Boemler在德国央行一论坛上发表讲话
0645 - 法国8月工业生产
0730 - 瑞典8月工业生产
0730 - 瑞典9月通胀数据
0800 - 意大利8月工业生产
0800 - 挪威9月通胀数据
1030 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)将就"全球失衡给瑞典经济造成的风险"发表演说
1100 - 英国央行宣布利率决定
1200 - 日本央行总裁黑田东彦在美国外交关系协会发表讲话，内容是有关日本经济政策以及克服通缩面临的挑战
1230 - 美国财政部长杰克卢参加美国参议院财务委员会的债务上限问题听证会
1230 - 美国一周初请失业金人数报告
1315 - 法国财政部长莫斯可维西发表关于欧洲经济和政治前景的讲话
1315 - 瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley将就经济形势发表演说
1330 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在美国华盛顿举行新闻发布会
1345 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德为该行第38届年会致开幕词
1600 - IMF总裁拉加德在布雷顿森林委员会举行2013年国际委员会会议上发表题为“全球改革路线图”的讲话
1615 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在纽约经济俱乐部讲话
1745 - 美国联邦储备理事会理事塔鲁洛在布雷顿森林委员会会议上发表题为“监管改革”的讲话
1830 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在当地企业和社区领袖午宴上讲话
1900 - 贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)举行“走出危机：欧洲的联合应对”座谈会。与会者包括：荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆、欧洲央行执委亚斯穆森、欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)
2000 - 欧洲央行执委亚斯穆森在华盛顿参加主题为“危机结束--欧元展望”的讨论
2030 - 美联储一周资产负债表情况
-- - 美国9月ICSC连锁店销售
2245 - 新西兰9月食品价格指数
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(编译 郑茵 审校 白云)