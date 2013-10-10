美国与加拿大经济指标预测--10月10日-10月17日****

港报财经评论：腾讯挟双引擎，中綫仍有力升--经济日报3月30日
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 10月7日当周 10月10-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加18 增加16.9 美国民间就业岗位(万个) 增加18 增加15.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.4 美国失业率 7.3% 7.3% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差395 逆差392 1230 美国进口价格 9月 +0.2% 持平 出口价格 持平 -0.5% 1400 美国建筑支出 8月 +0.4% +0.6% 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 113.5 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 1400 美国批发(趸售)库存 8月 +0.3% +0.1% 趸售销售 +0.3% +0.1% 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,479 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- - 美国ICSC月度连锁店销售 9月 -- +3.7% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 +0.2% +0.2% 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月5日当周 31 30.8 四周均值(万人) -- 30.5 续请失业金人数(万人) 9月28日当周 290 292.5 10月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大就业变动(万人) 9月 增加1.0 增加5.92 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 66.60% 66.60% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月初值 76.0 77.5 现况指数 91.0 92.6 预期指数 67.5 67.8 1430 美国ECRI经济领先指标 10月4日当周 -- 132.1 10月11-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.6% +1.4% 核心PPI(较前月) 9月 +0.1% 持平 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 1400 美国企业库存 8月 +0.3% +0.4% 10月14日当周 10月14日(一) 暂无重要数据公布。 10月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月12日当周 -- -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 7.50 6.29 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月12日当周 -- -- 10月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 10月11日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1230 加拿大制造业销售 8月 -- +1.7% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 8月 -- 净流入567 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 57 58 1600 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 9月 -- +0.2% 10月16-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较上月) 9月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.5% 扣除食品和能源的核心CPI(较上月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.8% 1230 美国实质所得 9月 +0.2% +0.4% 10月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 91.0 89.1 建筑许可年率(万户) 93.3 92.6 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月12日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 10月5日当周 -- -- 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 正17.0 正22.3 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 9月 -- 0.98 10月17-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.7% 产能利用率 78.0% 77.8% (完)
恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7